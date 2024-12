Max Verstappen is helemaal klaar met George Russell! De Nederlander moest zijn poleposition in Qatar afstaan aan de Mercedes-coureur – de FIA oordeelde dat de wereldkampioen Russell zou hebben gehinderd door ‘onnodig langzaam te rijden’. Russell maakte blijkbaar zoveel stampij dat Verstappen een ongebruikelijke gridstraf van één plaats kreeg. Nadat de Red Bull-coureur de hoofdrace alsnog wist te winnen, haalde hij keihard uit naar zijn concurrent.

“Hoe de andere partij (George Russell, red.) het gisteren afhandelde in de meeting met de stewards”, stak Max Verstappen van wal tegenover Viaplay. “Dat sloeg echt helemaal nergens op. Ik heb veel respect voor alle coureurs, maar na gisteravond ben ik het voor hem allemaal kwijt.” In de officiële persconferentie van de FIA voegde hij eraan toe: “Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand me zo hard probeerde te naaien.

“Ik vond het absurd hoe Russell me een straf probeerde te geven, over dat scenario”, vervolgde Verstappen. “Ik was zo pissig.” De winnaar van de GP van Qatar legde verder uit dat George Russell, die bekend staat als een welbespraakte en eerlijke coureur, zich voor de camera’s heel anders voordoet dan in het echt. “Op beeld komt hij misschien heel redelijk over, maar achter de schermen is hij een heel ander persoon. Dan mag je wat mij betreft echt oprotten. Daar wil ik niets mee te maken hebben.”

