Max Verstappen genoot niet alleen van de zege in Qatar, óók van de naar eigen zeggen soms pittige strijd met Lando Norris om de leiding. De Nederlander hield uiteindelijk vrij simpel stand en won. “Heerlijk om ook met droog weer eens competitief te zijn.”

“Karma”, zei Verstappens engineer Gianpiero Lambiase via de boordradio na de zege. “Deze keer was er geen sprake van langzaam rijden”, sneerde de engineer richting de wedstrijdleiding, in verband met de gridstraf die Verstappen de eerste startplek kostte voor de race.

Al bij de start had de Nederlander de leiding te pakken, zijn zege kwam vervolgens nooit meer in gevaar. Hoewel? “Er waren een paar situaties met de safety car, eenmaal kwam ik niet goed uit de laatste bocht en had ik weinig grip. Toen werd het nog even een lekker pittige strijd met Lando, maar het ging goed. Ook in de eerste stint konden we elkaar al flink pushen.”

Zo genoot Verstappen volop van de winst en de strijd op het asfalt op het Lusail International Circuit. “Op deze baan is het heerlijk rijden: je hebt veel grip, dat betekent dat je de banden kunt pushen.” Dan moet je wel een goede auto hebben, beseft de viervoudig wereldkampioen. “Compliment voor het team dat ze daar in één dag voor hebben gezorgd.”

Daarmee verwees hij naar de kwalificatie, waarin Verstappen goed voor de dag kwam nadat er daarvoor nog sprake was geweest van een RB20 die voor geen meter liep. Het lek is boven, het biedt ook hoop voor Abu Dhabi. “Daar gaat het de laatste jaren steeds goed, dus wellicht kunnen we dan weer om de winst strijden.”

