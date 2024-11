Max Verstappen was na de teleurstellende sprintrace (achtste) in Qatar uiterst kritisch op het rijgedrag van de RB20. Die gaat simpelweg voor geen meter op het circuit in Losail. “Geen grip, dramatische balans”, klonk het na afloop. De bolide heeft volgens hem meer weg van een rallyauto.

Tegenover Viaplay liet de kersverse viervoudig wereldkampioen er geen gras over groeien. “Ik kan beter met mijn vader meedoen in België dit weekend”, klink Verstappen kritisch over de RB20. Hij verwees daarmee naar vader Jos Verstappen die daar een rally rijdt. “Er is niet met deze auto te rijden.”

Als zesde gestart ging het in de openingsronde al meteen mis, het was overstuur alom. Dat kostte Verstappen twee plaatsen en die kon hij niet meer goedmaken. Het probleem was er vrijdag ook al. En nu? “We kunnen dingen aanpassen voor de kwalificatie (dat mag namelijk na de sprintrace nog, red.). Maar dat gaat het probleem niet oplossen. Ik verwacht geen wonderen.”

