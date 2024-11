Max Verstappen wordt op het matje geroepen bij de stewards, na een incident met George Russell tijdens de kwalificatie in Qatar. De Nederlander leek op beelden de Brit in de weg te rijden, nog voordat de twee coureurs aan hun laatste snelle rondes waren begonnen. Verstappen wordt er officieel van beticht dat hij ‘onnodig langzaam’ reed in Q3.

Russell werd na de kwalificatie ook meteen gevraagd naar het incident. De Brit wist echter zelf toen nog niet wat er precies gebeurd was. “Zeg jij het maar, jij bent de expert”, zei Russell tegen interviewer Jolyon Palmer, die wel vaker race-incidenten analyseert voor F1TV. De Mercedes-coureur weet wel dat hij niet helemaal zonder kleerscheuren door het incident kwam. “Ik moest door het grind, en het voelde alsof de vloer beschadigd raakte.”

Ook Verstappen zelf reageerde meteen. “Als ik hier een straf voor krijg, zou dat belachelijk zijn. Ik remde voor de auto voor mij”, legt de Nederlander uit. “Dit slaat helemaal nergens op.”

F1-evenement van het jaar op 12 december: Koop NU je ticket!

In artikel 33.4 van de Formule 1-sportreglementen staat dat “een auto op geen enkel moment onnodig langzaam of onregelmatig mag rijden of op een manier die als potentieel gevaarlijk voor andere coureurs of andere personen kan worden beschouwd”. Verstappen moet zich om 21.15 uur Nederlandse tijd bij de stewards in Qatar melden.

Oostenrijk

Eerder dit jaar werd Verstappen ook al bij de stewards geroepen voor een vergelijkbaar vergrijp. Dat vond toen plaats tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlander ontliep een straf, omdat hij daarbij toen geen andere coureur hinderde.

Lees hier alles over de GP van Qatar

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Onze kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas bestel je online! Uitverkocht? Geen zorgen: het blad ligt ook in de winkel!