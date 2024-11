Max Verstappen zorgt in de kwalificatie van de GP Qatar voor een daverende verrassing: hij verovert pole position terwijl de RB20 eerder nog voor geen meter ging op het Losail International Circuit. De Nederlander heeft George Russell (Mercedes) naast zich op de eerste rij. Lees hier in vogelvlucht terug hoe de kwalificatie verliep.

Q1: Sauber-duo verrast, Hülkenberg exit

Zowel Valtteri Bottas als Guanyu Zhou gaan in de Sauber door naar Q2; wat een weelde voor de normaliter zo langzame Zwitserse renstal. Verrassend in Q1 is ook de exit van Nico Hülkenberg, eerder op de dag in de Haas-bolide nog in de punten tijdens de sprintrace. George Russell laat namens Mercedes de snelste tijd noteren en bewijst daarmee waarom hij voor menigeen favoriet voor de pole is. Max Verstappen nestelt zich in de subtop en plaatst zich, net als teamgenoot Sergio Pérez, zonder al te veel moeite voor Q2.

Afvallers Q1: Albon, Lawson, Hülkenberg, Colaponto, Ocon.

F1-evenement van het jaar op 12 december: Koop NU je ticket!

Q2: Verstappen erg snel, ook Pérez door

Verstappen, die zaterdag na de sprintrace nog aangaf dat zijn bolide dit weekend in Qatar meer weg heeft van een rallyauto, kent een prima tweede deel van de sessie. Hij is al vroeg de snelste en laat zien dat hij misschien toch wel kans maakt op de pole position. Er is meer grip en daar weet hij van alle coureurs het meeste van te profiteren. Pérez haalt zelfs ook Q3 – als nummer tien, maar toch – en dus doet de RB20 het een stuk beter dan eerder dit weekend. Opvallend is de prestatie van Kevin Magnussen, die als negende ook naar het laatste deel mag. Hij troeft daarmee onder meer Pierre Gasly af, die in de Alpine nipt het veld moet ruimen

Afvallers Q2: Gasly, Zhou, Bottas, Tsunoda, Stroll.

Q3: Pole voor verbazingwekkend snelle Verstappen

Russell deelt in de openingsfase van de beslissende sessie een eerste tik uit aan de concurrentie. Hij is de snelste, net voor Verstappen. Maar gaat er nog wat veranderen in de beslissende run? Het is zowaar de Nederlander die aan het langste eind trekt. Na een zeer tegenvallend weekend is het een enorme verrassing dat Verstappen de pole pakt: hij start zondag om 17.00 uur Nederlandse tijd vooraan in de Grand Prix van Qatar.

Lees hier alles over de GP van Qatar

Uitslagen

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Onze kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas bestel je online! Uitverkocht? Geen zorgen: het blad ligt ook in de winkel!