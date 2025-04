Het verraste hem ook, Red Bulls keuze Liam Lawson al na twee races te vervangen door Yuki Tsunoda. Max Verstappen wil niet onthullen wat zijn precieze reactie daarop was tegen teambaas Christian Horner. Maar het liken van een kritische noot op Instagram van Giedo van der Garde zegt volgens hem genoeg.

Er zijn sinds de Chinese GP, nu bijna twee weken geleden, openhartige gesprekken gevoerd tussen Verstappen en Red Bulls (technische) leiding. Over de opmerkelijke en ook snelle rijderswissel, de problemen aan de RB21 en tal van andere zaken die spelen. De viervoudig wereldkampioen zei daarin, zoals gebruikelijk, in duidelijke taal waar het op staat.

Toch wil hij aan de vooravond van de Grand Prix in Japan niet verklappen wat hij precies gezegd heeft. “Ik heb mijn reactie met hem team gedeeld. Niet alleen over de swap, maar over alles. Ze weten hoe ik erover denk. Maar soms”, stelt hij, “is het niet nodig alles ook publiekelijk te delen.” Vandaar dat hij het daar nu bij laat, zij het met een uitzondering. Dat hij de kritische post van Giedo van der Garde op Instagram likete was een bewuste keus. “Ik vond de tekst goed, dus dat spreekt, denk ik, wel voor zich.” Lacht: “Het was geen foutje…”

Verder bleef de discussie over de rijderswissel beperkt. Verstappen heeft, net als zijn werkgever, andere zorgen. Red Bulls uitdager van dit jaar, de RB21, presteert voorlopig ondermaats. “Het belangrijkste probleem is dat de auto niet is waar we die willen hebben, het is een combinatie van veel dingen. We moeten een betere balans en meer snelheid vinden. Maar dat weet iedereen, daar is iedereen ook op gefocust en iedereen doet ook zijn best de auto sneller te maken”, meent hij.

Een competitievere, stabielere bolide zou volgens Verstappen het leven van zijn teamgenoten ook beter maken. “Dan komt de tweede auto wel ‘naar je toe’”, gelooft hij. Voorlopig is Red Bull er niet in geslaagd de problemen die zich vorig jaar al vroeg aandienden te repareren, hoewel volgens Verstappen ‘iedereen er het laatste half jaar van overtuigd was waarin we het moesten zoeken’.

Vanaf Japan heet zijn teamgenoot Tsunoda. Verstappen wenst hem vanzelfsprekend het allerbeste. Bij een demonstratie in Tokio woensdag spraken ze met elkaar. Hij hoopt dat de Japanner de wispelturige RB21 wél in bedwang kan houden en presteert. Gouden tips heeft hij niet voor hem. “Hij moet het zelf ontdekken, mijn ervaring kan heel anders zijn dan de zijne. Ik focus me op mijzelf, wat ik moet doen en waarvoor ik betaald word. Wat gebeurd is, is gebeurd. Het maakt me niet uit wat anderen daarvan vinden, we moeten naar onszelf kijken”, vindt hij. “Wij hebben onszelf in deze situatie gebracht, we moeten het nu ook zelf oplossen.”

