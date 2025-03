Yuki Tsunoda mag eindelijk instappen bij Red Bull; debutant Liam Lawson wordt al na twee Grands Prix, ten gunste van de Japanner, geslachtofferd. Experts en analisten vragen zich massaal af waarom Lawson dit jaar überhaupt naar het hoofdteam werd gehaald en waarom het team al na twee races het vertrouwen in hem heeft verloren. Na deze zoveelste plotselinge stoelendans krijgt de Oostenrijkse renstal de nodige kritiek te verduren.

Voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde plaatste donderdag een lang bericht op zijn Instagram; een pleidooi voor Liam Lawson, waarin hij de werkwijze van de Red Bull-teamleiding bekritiseerde. Saillant detail: Max Verstappen heeft het bericht inmiddels geliket. Meerdere bronnen meldden deze week al dat de regerend kampioen het niet eens was met de beslissing om Lawson nu al de deur te wijzen. “Ik word een beetje moe van al dat commentaar dat de Formule 1 de zwaarste sport is als het gaat om prestaties en dat je, als je te weinig presteert, de consequenties maar onder ogen moet zien”, schreef Van der Garde. “Ja, je moet presteren, en ja, de druk is waanzinnig. Maar naar mijn mening komt dit meer in de buurt van pesten of een paniekactie dan van echte topprestaties.”

“Red Bull nam een beslissing – volledig bewust – en gaf Lawson twee wedstrijden, alleen maar om zijn geestdrift te verpletteren”, vervolgde Van der Garde. “Vergeet niet hoeveel werk en toewijding hij tot nu toe in zijn carrière heeft gestoken om dit niveau te bereiken. Ja, hij heeft in de eerste twee races ondermaats gepresteerd, maar als iemand zich daarvan bewust is, is hij het zelf wel. Misschien heeft hij dit zelf geopperd, maar zo niet, dan wens ik hem alle kracht en moed toe om in Japan goed voor de dag te komen. Vertrouw op jezelf en bewijs hun ongelijk.”

‘De auto is het probleem’

Commentator en collega-analist Allard Kalff benadrukt dat Lawson geen blaam treft voor het gebrek aan prestaties bij Red Bull. Natuurlijk slaagde hij er niet in om in de afgelopen twee races punten te scoren, maar dat zou niet wegnemen dat het team simpelweg een matige auto heeft afgeleverd. “Red Bull betaalde miljoenen aan Pérez om het veld te ruimen, alleen maar om te bewijzen dat hij niet het probleem was”, schreef hij op X. “De auto is het probleem, niet de coureurs.”

Coureur Jeroen Bleekemolen deelde in een recente aflevering van Formule 1 Paddockpraat een vergelijkbare mening: “Helmut Marko is gewoon onhandig. Natuurlijk heeft hij een paar talenten uitgepikt en mooie dingen gedaan, maar hij is nu wel een beetje zuur. Yuki (Tsunoda, red.) draait nu lekker binnen Racing Bulls en die auto gaat nu goed. Het zou zonde zijn om dat nu weg te nemen. En hij gaat in die Red Bull ook niet beter rijden, eerder slechter”, meent Bleekemolen.

