Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher bekritiseert Red Bull voor het vroegtijdig ontslaan van debutant Liam Lawson. Na spoedberaad van de teamleiding in Dubai zou Yuki Tsunoda zijn stoeltje erven; een officiële bekendmaking volgde donderdag. Volgens Schumacher voelt de beslissing van Red Bull ‘overhaast en paniekerig’. Lawson zou te weinig kansen hebben gekregen om zich te bewijzen.

Ralf Schumacher was een van de eersten die voorspelde dat Liam Lawson na een nieuwe puntloze finish in Shanghai vervangen zou worden door Racing Bulls-vedette Yuki Tsunoda. Desalniettemin is hij verbijsterd over de besluitvorming van Red Bull. De teamleiding treft hiermee ook Racing Bulls, dat in de eerste twee races van het huidige seizoen al heeft bewezen over een uiterst competitieve bolide te beschikken. Geen wonder dat meerdere experts al hebben geroepen dat Tsunoda misschien wel sneller is in de VCARB 02 dan in de RB21.

‘Onnodig lastig’

“Bij Racing Bulls wordt ook hartstikke veel geld uitgegeven,” verklaarde Schumacher tegenover Formel1.de. “Ze verkeren eindelijk in een stabiele situatie met twee goede coureurs die goed met het team kunnen samenwerken. Helaas wordt dat nu weer uit elkaar gehaald.” In de afgelopen twee jaar heeft het neventeam van Red Bull maar liefst vier coureurs gehad. Yuki Tsunoda bleef een stabiele factor, maar naast hem werden Nyck de Vries, Daniel Ricciardo en Liam Lawson gerouleerd.

“Ik wil niet zeggen dat het niet zou werken met Liam Lawson bij Racing Bulls, maar ik denk dat het allemaal onnodig lastig wordt gemaakt,” vervolgde Schumacher. “Om eerlijk te zijn, ben ik een grote fan van Red Bull en ook van de aanpak van Helmut Marko. Maar als het erop aankomt, voelt deze beslissing een beetje overhaast en paniekerig. Onder normale omstandigheden, als je zoveel geld en structuur hebt als Red Bull, zou je niet zo handelen.”

