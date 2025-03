Het team van Red Bull Racing heeft zojuist in een persbericht officieel bevestigd dat Liam Lawson wordt teruggezet naar het opleidingsteam Racing Bulls. De Japanner Yuki Tsunoda bewandelt de omgekeerde route. Hij zal over ruim een week tijdens zijn thuisrace in Suzuka zijn debuut maken voor het team van Max Verstappen.

Lawson beleefde een dramatische start van het seizoen. Zowel bij de openingsrace in het Australische Melbourne als afgelopen weekend in China eindigde de Nieuw-Zeelander achteraan. Vervolgens kwamen de speculaties op gang, gevoed door uitlatingen ook van Red Bull-topman Helmut Marko. Bij crisisberaad in Dubai hakte de leiding van Red Bull eerder deze week de knoop door. Achter de schermen heeft naar verluidt motorfabrikant Honda een grote rol gespeeld in de ‘swap’.

