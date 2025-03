Naar verluidt heeft de Red Bull-top al een besluit genomen over coureur Liam Lawson – na twee matige Grands Prix in het huidige Formule 1-seizoen zou de Nieuw-Zeelander per direct worden vervangen door Yuki Tsunoda. De Japanner reed ruim vijf seizoenen voor neventeam Racing Bulls, voorheen AlphaTauri, zonder door te stromen naar Red Bull. Sponsor Honda zou miljoenen hebben betaald om een rijderswissel te bewerkstelligen.

Volgens De Limburger hield de Red Bull-teamleiding dinsdag een spoedoverleg in Dubai. Daar zou zijn besloten dat het ‘einde oefening’ is voor Liam Lawson, die met onmiddellijke ingang plaatsmaakt voor Tsunoda. Een eventuele wissel, hoe vroeg deze ook komt, is niet geheel onverwacht. Lawson haalde de finish niet in Melbourne na een late crash en scoorde ook geen punten tijdens de GP van China. Ondertussen laat Yuki Tsunoda opnieuw goede dingen zien bij Racing Bulls.

Honda

De keuze voor Tsunoda, die in 2024 niet op de steun van teambaas Christian Horner hoefde te rekenen, zou gepaard gaan met extra sponsorgeld van Honda, zo meldt het bericht. Naar verluidt gaat het om een bedrag van circa tien miljoen euro. Honda is al jarenlang een persoonlijke sponsor van de Japanner en onderhoudt dit seizoen bovendien nog nauwe banden met Red Bull. Een vergelijkbare deal zou vorig jaar al op tafel hebben gelegen, maar destijds sprak het team zijn vertrouwen uit in Liam Lawson.

LEES OOK: Jeroen Bleekemolen: ‘Lawson is klaar bij Red Bull’ | Formule 1 Paddockpraat

De timing van een nieuwe wissel speelt ook een cruciale rol. Omdat de samenwerking tussen Honda en Red Bull dit jaar ten einde komt, staan er diverse festiviteiten gepland om stil te staan bij de gedeelde successen van de afgelopen zeven jaar. Bovendien reist de Formule 1 begin april af naar Japan, wat de thuisrace is voor zowel Tsunoda als Honda. Derhalve is de Japanse autogigant er bij gebaat dat de 24-jarige coureur eindelijk uitkomt voor het hoofdteam.

Toch plaatsen enkele experts vraagtekens bij een vroege wissel tussen Tsunoda en Lawson. Toegegeven, de Nieuw-Zeelander presteerde vooralsnog ondermaats, maar een plotselinge ruil zou ook nadelige gevolgen kunnen hebben voor neventeam Racing Bulls. “Het zou Racing Bulls, dat eindelijk twee sterke coureurs heeft, destabiliseren”, verklaarde Ralf Schumacher eerder tegenover Sky Sports. “Ik vind dat ongelooflijk. Als ik de manager van Tsunoda was, zou ik hem aanraden niet naar Red Bull te gaan. Op dit moment heeft hij een betere auto.” Coureur Jeroen Bleekemolen deelde in een recente aflevering van Formule 1 Paddockpraat een vergelijkbare mening: “Tsunoda draait nu lekker bij Racing Bulls en die auto gaat goed. Bij Red Bull gaat hij niet beter rijden, eerder slechter.”

Yuki Tsunoda zou Liam Lawson per direct vervangen bij Red Bull (Getty Images)

Lees hier alles over de GP van China

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.