Met de GP van Japan voor de deur blikken we ook terug op 2014. Een piepjonge Max Verstappen maakte toen, 11 jaar geleden, zijn eerste meters in de Formule 1. Daarmee werd hij meteen de jongste coureur ooit in een officieel F1-weekend. Die prestatie werd een voorbode voor alle andere records die de Nederlander nog zou breken. We nemen je mee naar die eerste vrije training in Japan.

Veel Nederlandse raceliefhebbers zullen op 3 oktober 2014 de wekker (behoorlijk) vroeg hebben gezet. Om 03.00 uur ’s ochtends, Nederlandse tijd, reed Max Verstappen de pitstraat van Suzuka uit voor zijn eerste meters in de Formule 1. Zijn wapen was de Toro Rosso STR9 van Jean-Éric Vergne, het strijdtoneel de eerste vrije training. De pas 17-jarige coureur zou dat seizoen nog vaker ingezet worden tijdens trainingssessies om hem voor te bereiden op zijn onvermijdelijke F1-debuut.

FOTOSERIE

Een jonge Verstappen reist samen met vader Jos naar Suzuka voor zijn eerste optreden in een Formule 1-weekend. Jos was doorslaggevend in de carrière van zijn zoon (Motorsport Images)

Klokslag 03.00 uur Nederlandse tijd en de STR9 van Max Verstappen is een van de eerste auto’s op de baan. De Nederlander bouwt – als een goede coureur betaamd – zijn rondjes rustig op (Motorsport Images)

De inmiddels drievoudige wereldkampioen werkt 22 ronden af met een snelste tijd van 1.38.157. Verstappen tekent daarmee voor de twaalfde tijd van de dag en is maar 0,443 seconde trager dan vaste Toro Rosso-coureur Daniil Kvyat. Opvallend: Verstappen rijdt in 2014 met racenummer 38 (Motorsport Images)

Met nog 7 minuten op de klok slaat het noodlot toe. Witte rook vanuit de STR09 luidt het einde in van Verstappens eerste meters in de Formule 1. (Motorsport Images)

De Toro Rosso wordt op een takelwagen van het circuit verwijderd. Toch is Max Verstappen achteraf tevreden over de sessie: “Ik zat niet eens dicht bij de limiet”, reageert hij koeltjes. VT1 is gereden, de toon is gezet (Motorsport Images)

