Zowel Max Verstappen als Yuki Tsunoda is helemaal klaar voor het raceweekend in Japan. De Japanse coureur kijkt uit naar zijn debuut voor Red Bull, al voorspelt hij wel een ‘krankzinnige’ week in zijn thuisland. Max Verstappen hoopt vooral het maximale uit het raceweekend op Suzuka te kunnen halen, aangezien de Red Bull het normaliter goed doet op het Japanse circuit.

De Japanse Grand Prix wordt een speciale race voor Red Bull. Niet alleen komt de Oostenrijkse renstal met een eerbetoon aan Honda in de vorm van een witte livery, ook Yuki Tsunoda maakt zijn debuut. De Japanner vindt het ‘te gek’ dat hij tijdens zijn thuisrace eindelijk naar Red Bull promoveert.

“Deze week wordt echt krankzinnig”, voorspelt Tsunoda in de Red Bull-voorbeschouwing. “Het is een enorme stap voor mijn carrière. Vanuit het team kreeg ik de boodschap dat ik moeten blijven doen wat ik al doe. Ik moet zo dicht mogelijk bij Max komen, helpen met de constructeurstitel en strategisch van dienst zijn tijdens elke race.”

Liam Lawson werd al na twee Grands Prix naar Racing Bulls teruggezet, mede omdat de Nieuw-Zeelander moeite had met de ‘moeilijk bestuurbare’ RB21. Tsunoda beseft dat ook voor hem daar een grote uitdaging zal liggen. “Ik heb al (met de RB21, red.) gereden op de simulator, maar mijn eerste keer zal in de vrije training zijn. Ik zal mij snel moeten aanpassen.”

‘Doen het altijd goed op Suzuka’

Ook Tsunoda’s nieuwe teamgenoot Max Verstappen kijkt uit naar de Japanse race, en de drukke week waarin Red Bull de Japanner bij het team verwelkomt. “Het team heeft hard gewerkt om de prestaties te optimaliseren en ik ben zelf ook in de simulator gesprongen. Ik houd er altijd van om op Suzuka te racen. We doen het normaliter ook altijd goed op dit circuit, dus hopelijk kunnen we het maximale uit de auto halen en verbeteren.”

