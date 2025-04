Yuki Tsunoda staat op het punt om zijn Red Bull-debuut te maken. De Japanner kreeg zijn langverwachte promotie naar het Oostenrijkse team in aanloop naar zijn thuisrace in Japan, en staat op Suzuka voor het eerst als teamgenoot van Max Verstappen aan de startlijn. Tsunoda onthult dat teambaas Christian Horner voorafgaand aan zijn Red Bull-promotie hem een belofte heeft gedaan, die ook te maken heeft met de viervoudig wereldkampioen.

Yuki Tsunoda staat aan de vooravond van zijn langverwachte debuut als Red Bull-coureur. De Japanner rijdt al sinds 2021 bij het zusterteam van de Oostenrijkse renstal, maar mag pas vier jaar later tijdens zijn thuisrace voor het eerst officieel in de Red Bull-bolide kruipen. Naarmate het Red Bull-debuut van de coureur steeds dichterbij komt, wordt er ook steeds meer duidelijk over de voorwaarden rond Tsunoda’s promotie.

“Uiteindelijk is Red Bulls voornaamste doel om Max (Verstappen, red.) aan de coureurstitel te helpen”, vertelt Tsunoda tegen BBC Radio 5 Live. “Hij heeft genoeg potentie om weer wereldkampioen te worden, ook al worstelt Red Bull momenteel.”

Horners belofte

Horner maakte daarom al meteen aan de Japanner duidelijk wat zijn voornaamste taak is als tweede coureur. “Horner wil dat ik zo dicht mogelijk bij Max in de buurt kom qua prestaties”, vervolgt Tsunoda. “Bij sommige races kan ik ook zo helpen met de strategie.” Toch zal Tsunoda niet altijd zomaar Verstappen voorbij laten. “Horner heeft me beloofd dat als ik af en toe voor Max rijdt, hij me niet zomaar zal vragen om hem voorbij te laten.”

