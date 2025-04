Yuki Tsunoda maakt deze week zijn Red Bull-debuut naast regerend wereldkampioen Max Verstappen. Tijdens zijn thuisrace in Japan neemt Tsunoda het stokje over van Liam Lawson. Laatstgenoemde wordt vanzelfsprekend teruggezet naar Racing Bulls. Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya is van mening dat Red Bull rookie Isack Hadjar had moeten promoveren.

Na twee moeizame Grands Prix werd Lawson vorige week teruggezet naar Racing Bulls. De Nieuw-Zeelander kwalificeerde zich herhaaldelijk als laatste en scoorde nog geen punten voor het team. Gewogen en te licht bevonden. Racing Bulls-veteraan Yuki Tsunoda erft zijn stoeltje en maakt eindelijk zijn langverwachte debuut bij het hoofdteam. Montoya denkt dat Red Bull hiermee erkent een fout te hebben gemaakt – hij had liever rookie Isack Hadjar in de Red Bull gezien.

Tsunoda moet lang contract forceren?

“Ik zou Isack Hadjar bij Red Bull hebben gezet, meer dan Yuki Tsunoda,” verklaarde Montoya tegenover Vision4Sport. “Hij zou mijn keuze zijn geweest. Als ik Red Bull was, zou ik publiekelijk hebben uitgesproken dat ze Hadjar voor twee jaar vast willen leggen en hem een stoeltje garanderen, ongeacht wat er gebeurt. Tsunoda weet immers niet waar hij aan toe is. Eén jaar? Twee jaar? Waarschijnlijk alleen dit seizoen. Doordat ze nu voor hem kiezen, erkennen ze dat ze vorig jaar een fout hebben gemaakt.”

Ondanks zijn voorkeur voor Hadjar, gaat Montoya ervan uit dat Tsunoda kan presteren bij Red Bull. “De GP van Japan is een mooie kans voor hem,” aldus de Colombiaan. “Al presteert hij maar half, dan is dat al een stuk beter dan wat Lawson heeft laten zien. Als Max (Verstappen, red.) zich straks als vierde kwalificeert en Tsunoda als twaalfde, is hij nog steeds beter dan Lawson en Pérez. Het is nota bene een thuisrace voor hem – hij kent het circuit goed. Als hij het flikt om in de buurt van Verstappen te komen, gaat zijn carrière als een raket. Zijn toekomst zou dan veilig zijn, tot een punt waarop Red Bull gedwongen zou zijn hem voor de lange termijn te contracteren.”

Had Isack Hadjar door kunnen stromen naar Red Bull? Juan Pablo Montoya denkt van wel (Getty Images)

