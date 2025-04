Te midden van alle onrust rondom Liam Lawson gingen er geruchten dat de Nieuw-Zeelander helemaal geen nieuw stoeltje zou krijgen binnen de Formule 1. Terwijl Yuki Tsunoda de plek bij Red Bull zou erven, zou het tweede Racing Bulls-zitje naar Franco Colapinto gaan. Topadviseur Helmut Marko ontkent echter dat de Alpine-reserve, die voorheen al eens punten scoorde namens Williams, ooit een serieuze optie was.

Tijdens de aankomende GP van Japan ruilen Liam Lawson en Yuki Tsunoda voor het eerst van plek. Laatstgenoemde maakt eindelijk zijn langverwachte debuut bij Red Bull, terwijl Lawson terugkeert naar neventeam Racing Bulls. In aanloop naar deze wissel werd gefluisterd dat de Nieuw-Zeelander helemaal geen stoeltje zou krijgen en dat Alpine-reserve Franco Colapinto zijn plek zou innemen bij Racing Bulls. Volgens Marko was dat echter nooit een mogelijkheid.

“Ik heb een goede relatie met Oliver Oakes (Alpine-teambaas, red.)”, reageerde Marko voorafgaand aan de GP van Japan. “Hij heeft regelmatig een aantal van onze coureurs in zijn verschillende teams in de juniorencategorieën laten rijden. Een van die coureurs racet momenteel bijvoorbeeld in de Britse Formule 4. Dat was de reden dat we de afgelopen tijd contact hadden. Colapinto is nooit een onderwerp van gesprek geweest.”

‘Isack Hadjar is veel sneller’

Hoewel hij toegeeft dat het debuut van Colapinto indrukwekkend was, blijft Marko standvastig dat er nooit interesse was vanuit Racing Bulls. “Colapinto had een heel sterk eerste seizoen in de Formule 1”, lichtte hij toe. “En natuurlijk moet je in de gaten houden hoe bepaalde zaken zich ontwikkelen. Maar uiteindelijk hebben we hem nooit serieus overwogen.” Dit weekend komt Liam Lawson opnieuw uit voor Racing Bulls, naast rookie Isack Hadjar. Volgens Marko is deze Franse belofte een veel interessantere coureur dan bijvoorbeeld Colapinto.

LEES OOK: McLaren houdt ook voor GP Japan slag om de arm: ‘Alles wordt gereset’

“Hadjar was in de Formule 2 constant sneller dan Colapinto“, legde hij uit. “Inmiddels hebben we wel bewezen dat we de juiste keuze hebben gemaakt.” Het is onduidelijk of Colapinto überhaupt interesse had in een contract bij Racing Bulls. Duidelijk is in ieder geval dat de 21-jarige coureur, mede dankzij zijn Argentijnse komaf, een waardevolle toevoeging had kunnen zijn. Met het vertrek van Sergio Pérez heeft Red Bull immers grotendeels de grip op de Zuid-Amerikaanse markt verloren.

Lees hier alles over de GP van Japan

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.