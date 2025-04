McLaren staat met 78 punten bovenaan in het constructeurskampioenschap, maar het team is niet van plan op hun lauweren te gaan rusten. De hele voorhoede zit dicht op elkaar, aldus inmiddels drievoudig Grand Prix-winnaar Oscar Piastri, waardoor de huidige constructeurskampioen ook voor de GP Japan niet de favorietenrol op zich wil nemen.

Met al twee zeges op zak kan McLaren niet beter aan het 2025-seizoen zijn begonnen. Ondanks de sterke prestaties van beide McLaren-coureurs, Lando Norris en Oscar Piastri, tijdens de eerste twee races houdt het team ook voor de GP Japan een slag om de arm.

“Om in Japan aan te komen na de race in China te hebben gewonnen, voelt natuurlijk geweldig”, vertelt Piastri in de voorbeschouwing. “Maar we weten ook dat alles weer wordt gereset en dat we opnieuw ons best moeten doen. Het veld zit nog steeds extreem dicht op elkaar in de voorhoede, dus we moeten blijven presteren.”

Leukste circuit

Toch kijkt de Australiër, die in Shanghai zijn eerste polepositie pakte, uit naar het weekend in Japan. “Suzuka is één van de leukste circuits voor ons als coureurs. Het feit dat het circuit al jarenlang hetzelfde is, betekent dat het geweldig voelt om hier te racen.”

Teamgenoot Norris is het grondig met Piastri eens. “Suzuka als circuit is geweldig om op te rijden.” De Brit heeft het in het vrije weekend voorafgaand aan het festijn op Suzuka het rustig aan gedaan, en staat zo fris en helemaal voorbereid aan de start op het iconische circuit. “We hebben veel geleerd van de eerste twee races, nu is het tijd om dat te gaan uitvoeren.”

