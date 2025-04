Het Japanse Grand Prix-weekend moet nog beginnen, maar Max Verstappen en zijn Red Bull-collega’s zijn al gesignaleerd in Tokio. De viervoudig wereldkampioen, kersverse teamgenoot Yuki Tsunoda en Racing Bulls-coureurs Liam Lawson en Isack Hadjar deden allen mee aan de Red Bull Showrun x Powered by Honda in de straten van de Japanse hoofdstad.

De demonstratie vond op woensdag plaats, en racefans konden toekijken hoe de RB16B, de RB7 en de Iconische Honda RA272 de straten van Tokio onveilig maakten. De laatste keer dat Red Bull een ‘showrun’ organiseerde in de Japanse hoofdstad was in 2019. De demonstratie was mede ter ere van de samenwerking met Japanse motorfabrikant Honda, die dit jaar ten einde komt.

Bekijk de mooiste plaatjes van het evenement hieronder.

Yuki Tsunoda trakteert zijn fans op donuts in de RB7. Het zijn de eerste kilometers van de Japanner als Red Bull-coureur (Red Bull Content Pool)

Ook Max Verstappen was van de partij in Tokio (Getty Images)

Tsunoda en Verstappen zwaaien naar de vele aanwezige fans tijdens de Red Bull Showrun. De Japanner is de nieuwe teamgenoot van de viervoudig wereldkampioen na de rijderswissel met Liam Lawson (Getty Images)

Diezelfde Liam Lawson was ook aanwezig bij het evenement. De Nieuw-Zeelander rijdt weer in de kleuren van Racing Bulls (Red Bull Content Pool)

Ook Lawsons teamgenoot Isack Hajar was van de partij. De Frans-Algerijnse coureur reed eveneens in de RB7 (Red Bull Content Pool)

Tijdens de Showrun werd er ook stilgestaan bij het zestig jarige jubileum van Honda’s eerste Grand Prix-zege. Tsunoda poseert met de iconische Honda RA272, tevens de inspiratie voor de witte livery van Red Bull aankomend weekend (Getty Images).

Tijdens het evenement in Tokio was er ook nog even tijd voor een potje voetbal voor thuisheld Tsunoda (Getty Images)

Alle vier de coureurs van Red Bull en Racing Bulls poseren tijdens het Red Bull Showrun-evenement, met Tsunoda voor het eerst in het donkerblauwe racepak van Red Bull (Red Bull Content Pool).

