Het is oorlog tussen Max Verstappen en George Russell! Na de tirade van de Nederlander tijdens de GP van Qatar, sloeg Russell in aanloop naar de seizoensfinale in Abu Dhabi keihard terug. Waar Verstappen stelde ‘alle respect te hebben verloren’ voor zijn collega van Mercedes, deed Russell er nog een schepje bovenop. De Brit is helemaal klaar met de regerend kampioen, die bovendien gedreigd zou hebben hem bewust in de muur te duwen.

George Russell zou na de kwalificatie in Qatar alles op alles hebben gezet om Max Verstappen een gridstraf aan te smeren. Uiteindelijk moest de wereldkampioen zijn poleposition daadwerkelijk afstaan aan zijn Britse rivaal. “Achter de schermen is hij een heel ander persoon – dan mag je wat mij betreft echt oprotten,” stelde Verstappen nadien. In aanloop naar de GP van Abu Dhabi verdedigde Russell zich en stelde dat de Nederlander allesbehalve heilig is.

“Ik vind het allemaal nogal ironisch als je bedenkt dat hij zaterdagavond zei dat hij me expres in de muur wilde duwen,” verklaarde Russell tegenover de media. “Ik citeer: ‘Ik ram je hele hoofd in de fucking muur.’ Iemands integriteit in twijfel trekken terwijl je de dag ervoor zulke opmerkingen maakt, vind ik erg ironisch.” Russell benadrukte dat hij de uitspraken van Verstappen absoluut niet gaat accepteren.

‘Max pest al jaren’

“Mensen worden al jaren gepest door Max,” vervolgde hij geïrriteerd. “Natuurlijk kun je zijn kwaliteiten niet in twijfel trekken, maar hij kan gewoon niet omgaan met tegenslag. Telkens als hij wordt benadeeld – Jeddah ’21, Brazilië ’21 – haalt hij uit. Neem bijvoorbeeld Boedapest dit jaar: de auto is een keer niet dominant, en hij crasht meteen tegen Lewis (Hamilton, red.) aan. Daar moet ons team vervolgens voor opdraaien.”

LEES OOK: Verstappen slikt geen woord over uithaal naar Russell in: ‘Schokkend’

“Voor mij waren die opmerkingen op zaterdagavond en zondag totaal respectloos en onnodig,” legde Russell uit. “Wat er op de baan gebeurt – we vechten nu eenmaal hard – hoort bij racen. Vervolgens wordt er in de meetings met de stewards ook hard gevochten, maar dat is nooit persoonlijk. Verstappen is in dit geval echt te ver gegaan. Ik begrijp niet waarom andere coureurs hem in het verleden maar zijn gang hebben laten gaan. Je kunt over de schreef gaan, een kleine inschattingsfout maken, maar wanneer je zegt dat je iemand expres van de baan gaat duwen, ga je veel te ver.”

