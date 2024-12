Max Verstappen neemt geen woord terug van de kritiek die hij afgelopen zondag na de GP van Qatar had op George Russell. Hij verweet de Brit in ferme taal dat die hem een straf had aangesmeerd. “Hij loog gewoon.”

Straf na kwalificatie

Het was een bijzonder straf, een gridpenalty van één plek, die Max Verstappen een paar uur na de kwalificatie van de wedstrijdleiding (stewards) kreeg opgelegd. Volgens het orgaan zou de wereldkampioen Russell in de slotfase hebben gehinderd door ‘onnodig langzaam’ te rijden. De Brit eindigde de kwalificatie als tweede, nipt achter Verstappen.

“Ik heb vaak bij de stewards gezeten, maar ben nog nooit zo hard door iemand genaaid”, foeterde Verstappen na de race, die hij overigens vanaf de tweede startplek won. Wat hem betrof mocht de Brit ‘oprotten’ voor zijn a-collegiale gedrag. “Ik had het idee dat ik bij de stewards tegen een muur zat te praten.”

Geen spijt van uitspraken

Bij de persconferentie in Abu Dhabi, waar dit weekend het slotnummer van 2024 wordt gehouden, trok Verstappen geen woord terug. “Ik heb geen spijt van die uitspraken. Misschien had ik het nog wel sterker aangezet. Ik vind het zo onacceptabel wat daar gebeurd is. We spelen samen (padel in Monaco, red), reizen samen… En dan dit: ik heb nooit zoiets meegemaakt. Ik had nooit verwacht dat iemand je zo actief een straf probeert aan te smeren en daarover loog. Ik vond het niet leuk en gewoon schokkend.”

