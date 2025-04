De FIA lanceerde donderdag een gloednieuwe esportscompetitie voor vrouwelijke simracers. In het kader van het bevorderen van vrouwelijk racetalent gaat de organisatie op zoek naar de beste coureurs op het virtuele asfalt. Meiden en vrouwen van zestien jaar en ouder worden – ongeacht hun achtergrond in de autosport of woonplaats – uitgenodigd om deel te nemen aan een eerste wereldwijde kwalificatieronde.

Deze nieuwe competitie, opgezet in samenwerking met simracinggigant iRacing en simulatorleverancier Advanced Simracing, begint met een online kwalificatie. De tien beste coureurs mogen vervolgens deelnemen aan een finalewedstrijd tijdens een algemene FIA-conferentie in Macau. Naast het racen krijgen de finalisten de unieke kans om zich te verdiepen in de bredere autosportindustrie. Zo staan er mediatrainingen en exclusieve netwerkmogelijkheden op het programma. Daarmee hoopt de FIA een brug te slaan tussen simracen en een mogelijke professionele carrière binnen de autosport.

Belang van een vrouwelijke esportscompetitie

“De FIA zet zich in om de deelname van vrouwen aan de motorsport te verdubbelen”, reageerde Burcu Çetinkaya, voorzitter van de FIA Women in Motorsport Commission, in een officieel persbericht. “Esports bieden ons de mogelijkheid om een breder en jonger publiek te bereiken. We zijn met name op zoek naar racetalent dat normaliter misschien geen toegang heeft tot traditionele carrièreroutes van de autosport.”

Esports maken inmiddels een belangrijk onderdeel uit van de FIA. Zo werd in 2023 bijlage E toegevoegd aan de Internationale Sportcode, die nationale sportautoriteiten in staat stelt om een esportscompetitie te reguleren. Bovendien ondersteunde de FIA het afgelopen jaar talloze regionale evenementen en bood zij gratis iRacing-abonnementen aan nieuwe leden van aangesloten clubs. “Esports zijn de toekomst van de autosport”, voegde Niroshan Pereira, voorzitter van de FIA Esports Commission, daaraan toe. “Maar om die toekomst duurzaam te maken, moeten we zorgen voor een diverse instroom aan talent. Deze competitie moet een katalysator zijn voor meiden en vrouwen om hun eerste stappen in de simracewereld te zetten.” De inschrijvingen voor de kwalificatiefase openen binnenkort.

