F1 Academy, de eenzitterklasse voor vrouwelijk racetalent, treedt in de voetsporen van de Formule 1. Eind mei gaat de nieuwe documentaire F1: The Academy in première op Netflix. Deze zevendelige serie volgt de coureurs gedurende het seizoen van 2024 en werd gemaakt door de productiestudio van Hollywood-acteur Reese Witherspoon. De succesvolle tegenhanger van de Formule 1, Drive to Survive, bracht de afgelopen jaren veel nieuwe fans naar de sport.

Vanaf 28 mei is F1: The Academy wereldwijd te zien op streamingdienst Netflix. De docuserie volgt de vrouwelijke coureurs van F1 Academy gedurende het seizoen van 2024, toen ze het in zeven ronden tegen elkaar opnamen. Volgens een officieel persbericht gebruikt de serie de succesvolle formule van Drive to Survive en de talloze sportdocumentaires die daarop volgden; exclusieve toegang achter de schermen, waarbij de dramatiek van de races wordt belicht, evenals de persoonlijke verhalen van de verschillende coureurs.

Kansen voor vrouwelijk racetalent

F1 Academy is een initiatief van de Formule 1 en de opvolger van wat ooit de W Series was. De raceklasse werd in 2023 in het leven geroepen. Het is de bedoeling dat alle tien Formule 1-teams een coureur steunen, om zo meer kansen te bieden aan de beste vrouwelijke racers. Susie Wolff, partner van Mercedes-teambaas Toto Wolff, is sinds 1 maart 2023 directeur van de F1 Academy. Voor de Netflix-serie fungeerde zij tevens als producent. Hollywood-acteur Reese Witherspoon is via haar eigen studio Hello Sunshine uitvoerend producent van de documentaire.

In 2024 namen er twee Nederlandse coureurs fulltime deel aan de F1 Academy. De 20-jarige Maya Heug kwam uit voor PREMA Racing met steun van Ferrari, terwijl de 22-jarige Emely de Heus voor MP Motorsport racete met steun van Red Bull. De 21-jarige Nina Gademan reed gedurende vier races mee als wildcard. Voor het seizoen 2025 heeft zij, met steun van Alpine, een vaste plek op de grid bemachtigd.

