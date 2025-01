Susie Wolff is sinds 1 maart 2023 de directeur van de F1 Academy, een volledig vrouwelijke raceklasse. De echtgenote van Mercedes-teambaas Toto Wolff onthult wat haar uiteindelijke doel is voor de opstapklasse, en wijst zelfs een vrouwelijk talent aan die wel eens de Formule 1 kan halen.

Susie Wolff was de laatste vrouwelijke coureur die tijdens een Grand Prix-weekend achter het stuur van een Formule 1-auto mocht plaatsnemen. De oud-coureur kroop tijdens de 2014 Britse Grand Prix achter het stuur bij Williams voor de eerste vrije training. In totaal reed Wolff vier vrije trainingen.

Tegenwoordig doet de uit Schotland afkomstige Wolff dienst als directeur van de F1 Academy, en ze heeft een duidelijk doel voor ogen voor de vrouwelijke raceklasse. “Ik wil de F1 Academy zover krijgen dat het een solide basis heeft en dat ik niet met deuren hoef te slaan om dingen voor elkaar te krijgen”, vertelt Wolff aan La Gazzetta dello Sport. “Het doel is om het volledig zelfvoorzienend te laten zijn met briljant talent. Ik wil blijven tot ik zeker weet dat het werkt.”

Pad naar de Formule 1

De voormalige coureur zei eerder nog het op zijn minst tien jaar zou duren voordat een vrouwelijke coureur de Formule 1 zou bereiken. Wolff neemt nu deze uitspraak deels terug, omdat het een negatieve boodschap zou kunnen zijn voor de huidige generatie in de F1 Academy.

Daarnaast is er, volgens de Schotse, een volgend groot talent in de autosport om in de gaten te houden. “Luna Fluxa is bijvoorbeeld een 14-jarige veelbelovende coureur die al twee jaar deel uitmaakt van de Mercedes Academy met uitstekende resultaten. We kunnen niet weten of dit talent degene zal zijn die naar de Formule 1 komt, maar we moeten werken alsof dat wel zo is.”

