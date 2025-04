Mercedes-coureur en toptalent Andrea Kimi Antonelli krijgt binnenkort een eigen documentaire op Netflix. Het project, genaamd The Seat, is een coproductie van WhatsApp en Mercedes en volgt de opmerkelijke transfer van de jonge Italiaan naar een van ’s werelds meest vooraanstaande raceteams. De documentaire gaat op 5 mei in première en belooft een bijzonder inkijkje te geven in het keuzeproces van de Duitse renstal.

In februari 2024 maakte Lewis Hamilton bekend dat hij Mercedes – na twaalf jaar trouwe dienst – zou verruilen voor Ferrari. Derhalve moesten de Silberpfeilen naarstig op zoek naar een vervanger. Wie zou de schoenen van een zevenvoudig wereldkampioen en houder van talloze records kunnen vullen? Carlos Sainz, Fernando Alonso en Max Verstappen werden genoemd, maar Toto Wolff plaatste zijn vertrouwen in Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli.

Vraagtekens

Toen bekend werd dat de – op dat moment – 17-jarige Antonelli naar Mercedes werd gehaald, zorgde dat voor veel vraagtekens. De Italiaan had de Formule 3 overgeslagen en was net begonnen aan zijn debuutjaar in de Formule 2. Wolff wilde echter niet het risico lopen dat een dergelijk toptalent in handen van de concurrentie zou vallen. Middels een uitgebreid testprogramma werd Antonelli versneld voorbereid op zijn uiteindelijke debuut in de Formule 1.

De documentaire zal niet alleen inzicht geven in de denkprocessen van Mercedes – ook de kant van Antonelli wordt belicht. Kijkers maken kennis met de jonge coureur terwijl zijn persoonlijke leven aan bod komt. Antonelli combineert zijn eerste seizoen in de Formule 1 immers met zijn reguliere verplichtingen in Italië. Zo haalde hij eerder dit jaar zijn rijbewijs en studeert hij momenteel voor zijn eindexamens.

