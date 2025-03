Oud-kampioen Alain Prost is helemaal klaar met het online geweld dat hij te verduren krijgt als gevolg van de Netflix-serie Senna. De rivaliteit met Ayrton Senna heeft ervoor gezorgd dat de Fransman vaak wordt weggezet als de antagonist in hedendaagse vertellingen over het leven van de Braziliaanse coureur. Terwijl Prost twijfelt of hij zijn online accounts niet beter kan verwijderen, schiet de FIA hem te hulp.

Vorig ging Senna, een zesdelige biopic over de Braziliaanse coureur, in première op Netflix. In de serie zou Alain Prost door middel van een aantal fictieve verhaallijnen worden neergezet als de slechterik. “Complete onzin”, zo omschreef hij de serie deze week tegenover het Duitse Motorsport-Total.com. “Bijna alles is volledig gefictionaliseerd. Ik wil er eigenlijk niet meer over praten.” Al voordat de serie online kwam, uitte Prost zijn zorgen bij het Franse Canal+. In een eerdere documentairefilm over Ayrton Senna werd hij immers ook al weggezet als de antagonist.

“Er is altijd een held en een slechterik”, zei hij destijds. “Ik weet dat er een aantal verhalen worden ingevoegd die totaal verzonnen zijn, gewoon onwaar.” Toch nemen veel mensen deze projecten rondom Ayrton Senna voor waar aan. Daardoor krijgt Alain Prost op sociale media nog dagelijks te maken met online geweld. “Ik kan niet stoppen met aan Ayrton te denken, op een goede en een slechte manier. Ik overweeg bijvoorbeeld om mijn Instagram-account te verwijderen, omdat ik er nog elke dag berichten over krijg. Van tijd tot tijd zitten daar ook haatberichten tussen.”

Alain Prost en Ayrton Senna op het podium in 1993 (Getty Images)

Vriendschap, geen rivaliteit

Prost legde uit dat hij, na zijn pensioen in 1993, hechte vrienden werd met Ayrton Senna. In het leven na de racerij was er absoluut geen sprake meer van rivaliteit. “Toen ik stopte, kwam er meteen een ander persoon naar voren, in een fractie van een seconde”, herinnerde hij zich. “Hij (Senna, red.) was gewoon compleet anders. In de zes maanden voor zijn dood spraken we regelmatig aan de telefoon, soms wel twee of drie keer per week. Hij was niet meer dezelfde, hij smeekte me zelfs om terug te komen.”

Op de vraag of Alain Prost ooit zelf een biopic over zijn carrière zou willen produceren, reageerde hij twijfelachtig: “Ik ben eerder geneigd te zeggen: dit is het, ik heb mijn stempel gedrukt en ik ben weg. Dat is eigenlijk meer mijn gemoedstoestand op dit moment. Ik heb andere dingen te doen in het leven dan alleen praten over wat er met Ayrton is gebeurd. Hij heeft me destijds dingen verteld die ik nooit met iemand zou mogen delen, zelfs niet met zijn familie. Dat is wat ik meeneem uit die tijd: mijn eigen geheimen en zekerheden. Ik weet hoe hij was, ik weet het precies. Basta.”

De FIA heeft inmiddels een statement naar buiten gebracht naar aanleiding van de opmerkingen van Prost. “Als voormalig wereldkampioen in zijn sport zou Alain Prost niet van sociale media moeten worden verdreven vanwege online geweld”, luidt het bericht. “Zijn ervaring benadrukt de harde realiteit waar sporters op alle niveaus mee te maken hebben: dagelijks misbruik, pesterijen en zelfs bedreigingen. De FIA ontwikkelt educatieve, technologische en regelgevende oplossingen die nodig zijn om deelnemers, officials én fans te beschermen.”

