De tragedie dateert van ruim drie decennia geleden, maar de beelden beklijven eeuwig. Voor altijd op het netvlies gegrift. Op zondag 1 mei 1994 wordt de Formule 1 beroofd van zijn mooiste juweel. Ayrton Senna schiet rechtdoor de dood tegemoet in de beruchte Tamburello. Daar, in Imola, wordt die middag de ziel wreed uit de sport gerukt. Requiem van een legende.

Journalist Ivo op den Camp schreef in de Classic Special van FORMULE 1 Magazine een aangrijpende reconstructie over het laatste weekend van Ayrton Senna in Imola 1994. Lees hieronder alvast een passage uit het artikel.

Waarschijnlijk heeft Ayrton Senna vanuit het hiernamaals stiekem even gegniffeld. Op een steenworp afstand van de plek waar 31 jaar geleden alle dromen van de Braziliaan letterlijk uiteen spatten, voerde Max Verstappen onlangs een meesterstukje op waar Senna patent op had.

‘Wie niet voor het kleinste gaatje gaat, mag zich geen coureur noemen’, was een gelouterde uitspraak van de drievoudig Formule 1-wereldkampioen. Precies dat gaatje benutte Verstappen kort na de start bij Oscar Piastri op weg naar een glorieuze overwinning. Uitgerekend Verstappen, die al in 2016 na zijn befaamde regenrace op het circuit van Interlagos de ‘reïncarnatie van Senna’ werd genoemd.

Bedevaartsoord

In een beschut hoekje van het Parque Acqua Minerale, het rustieke parkje aan de binnenzijde van het circuit in Imola, grenzend aan Tamburello, staat een fraai, ingetogen bronzen beeld van Ayrton Senna. Nog altijd, ook drie decennia later, is deze plek een bedevaartsoord voor Formule 1-fans. Senna kijkt deemoedig, in gedachten verzonken, naar beneden.

Als hij opkijkt kan hij, aan de overkant van het circuit, de betonnen muur zien die hem fataal werd. Maar hij kijkt niet op – nooit meer – houdt zijn benen gekruist, tuurt in het oneindige, zet de bezoeker aan tot denken.

Roland Ratzenberger

Naar links kijken, dat doet Senna ook niet, want daar – een paar honderd meter verderop – begint op 30 april 1994 het meest dramatische Grand Prix-weekend uit de historie. Roland Ratzenberger, een onbekende Oostenrijkse Formule 1-debutant, verliest er in de Villeneuve-bocht, een vol-gas-passage, een stuk voorvleugel van zijn Simtek. Ratzenberger is op slag passagier van een ongeleid projectiel en slaat met driehonderd kilometer per uur te pletter tegen een muur.

Lees de volledige reconstructie van Ayrton Senna’s laatste weekend in de Classic Special van FORMULE 1 Magazine. Verder o.a. verhalen over Michael Schumacher en Ferrari, Niki Lauda, Fangio, Bernie Ecclestone en – last but not least – een exclusief interview met Max Verstappen over 75 jaar Formule 1. Het magazine is NU in de winkel verkrijgbaar en ook online te bestellen.

Lees hier alles over de GP van Groot-Brittannië

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.