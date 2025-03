De 74-jarige zakenman Flavio Briatore werd in 2024 teruggehaald naar het team van Alpine. De Italiaan speelde in het verleden al een sleutelrol bij Renault en het voormalige Benetton-team. In de toekomst hoopt hij opnieuw succes te boeken met zijn bewezen formule. Welke coureur er straks namens het Franse team met de eer strijkt, is nog onbekend, maar Briatore is vastberaden een nieuwe titelslag te verwezenlijken.

In juni voegde de flamboyante Flavio Briatore zich opnieuw bij het Formule 1-team van Alpine. In de jaren ’90 boekte hij al succes met een jonge Michael Schumacher, een kunststukje dat hij later zou herhalen met een jonge Fernando Alonso. Op 74-jarige leeftijd is hij nog even competitief, al zal hij veel werk moeten verzetten om Alpine tot een succes te maken. Zijn rentree ging gepaard met enige controverse – na het crashgate-schandaal van 2008 werd de Italiaan al eens verbannen uit de sport, maar toch heeft hij nu een belangrijke adviserende functie gekregen binnen het team.

Controversiële rentree

“Dit team, als we het over Alpine hebben, is hetzelfde team”, verklaarde Briatore in een interview met Autosport.com. “Het is een Benetton-team, een Renault-team, een Alpine-team. Je kunt de kleur van de shirts veranderen of de manier waarop je presteert, maar het team blijft hetzelfde.” De Italiaan legde uit hoe hij, na vijftien jaar buiten de sport, toch weer in de Formule 1 terechtkwam. “Ik volgde de races wel. Op een dag heb ik Luca de Meo (Renault-CEO, red.) gebeld. Ik zei dat ik het jammer vond om het team in deze staat te zien, want het was mijn team. Ik heb dit team uiteindelijk groot gemaakt, fabrieken gebouwd en titels gewonnen.”

“Zo begonnen we te praten over de telefoon”, vervolgde hij. “Toen hebben we elkaar ontmoet in Parijs. Ik zei gewoon tegen Luca: ‘Laat me eens kijken of het mogelijk is’. En we begonnen te praten, maar er was één voorwaarde – ik wilde de volledige leiding hebben.” Zijn wens ging in vervulling, al wordt hij wel bijgestaan door Oliver Oakes, die sinds de zomer van 2024 de teambaas is van Alpine. “Ik had een teambaas nodig die met beide benen op de grond stond”, aldus Briatore. “Olly (Oakes, red.) was gewoon de beste optie. Hij is jong, ambitieus en kent het vak. Bovendien woont hij op twintig minuten van de fabriek.”

(Tekst gaat verder onder afbeelding)

Flavio Briatore met Benetton-kampioen Michael Schumacher in 1995 (Getty Images)

Zelfde film, nieuwe acteur

Met Oliver Oakes in de basis is Briatore verder gaan bouwen aan Alpine. “Hij was het fundament en daarna bouwden we beetje bij beetje verder. We namen meer mensen aan en het team werd geloofwaardiger. We vonden nieuwe sponsors en gingen op zoek naar coureurs. Uiteindelijk ben ik teruggekomen omdat ik geloof dat ik het in me heb om dit team te veranderen.” Vanaf 2026 is Alpine niet langer een fabrieksteam; de motorfabriek in Viry, Frankrijk, wordt een hub voor straatauto-technologie.

LEES OOK: FIA en Formule 1 verwelkomen Cadillac: ‘Mijlpaal voor de sport’

“In 2026 hebben we de Mercedes-motor”, lichtte Briatore toe. “In de tussentijd zullen we meer mensen moeten vinden die in dit team passen. Het is hetzelfde als bij Benetton; mensen zeiden dat het een grap was omdat we T-shirts maakten. Maar toen we races begonnen te winnen, begon iedereen interesse te tonen. Bij Renault was het niet anders.” De plannen van Briatore zijn niet minder ambitieus geworden. “Als iedereen samenwerkt, denk ik dat het mogelijk is om in 2026 races te winnen en in 2027 te strijden voor het kampioenschap”, stelde hij.

Wie de volgende grote ster wordt bij het team is nog onbekend. Pierre Gasly en Jack Doohan beginnen volgende week allebei aan de seizoensopener in Melbourne, maar in de Alpine-gelederen staan meerdere reservecoureurs klaar om in te stappen in de Formule 1. Van Paul Aron en Ryo Hirakawa tot Williams-alumnus Franco Colapinto. “Ik doe wat het beste is voor het team”, legde Briatore uit. “Als je twee coureurs hebt, is de keuze tussen twee coureurs. Als je er vijf hebt, dan is de keuze tussen vijf. Uiteindelijk zie ik nog steeds dezelfde kwaliteiten in dit team. We hebben het gedaan met Benetton en we hebben het gedaan met Renault. Het was dezelfde film, we hebben alleen de acteur veranderd. Bij Benetton was het Schumacher en bij Renault was het Alonso. Nu weten we nog niet wie de acteur zal zijn.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

De seizoenspecial van FORMULE 1 Magazine is uit! Ruim 100 pagina’s, met onder andere een interview met Red Bull-teambaas Christian Horner, reportages met en over Liam Lawson en Carlos Sainz. Verder een vooruitblik op komend seizoen met Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen. En, natuurlijk, alle teams, coureurs, circuits, GP’s en tijdschema’s. Een onmisbaar naslagwerk voor iedere F1-liefhebber. Bestel ‘m nu alvast online, met gratis bezorging in heel Nederland.