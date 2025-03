Vrijdag maakten FOM en de FIA bekend dat Cadillac officieel mag toetreden tot de Formule 1. Nadat er in november al een principeakkoord was bereikt tussen de Formule 1 en General Motors, het Amerikaanse moederbedrijf van Cadillac, kreeg het project vrijdag definitief groen licht. Formule 1-CEO Stefano Domenicali spreekt van een ‘positieve evolutie’ van de sport, en ook FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem is verheugd over deze nieuwe mijlpaal.

Hoewel de deal tussen Cadillac en de Formule 1 in november al was beklonken, zijn alle formaliteiten inmiddels afgerond. In 2026 komt er dus officieel een elfde team naar de koningsklasse. “Zoals we eerder al zeiden, is de toezegging van General Motors om een Cadillac-team naar de Formule 1 te halen een belangrijk en positief bewijs van de evolutie van onze sport”, reageerde Stefano Domenicali. “Ik wil General Motors bedanken voor hun constructieve betrokkenheid gedurende deze maanden en ik kijk ernaar uit om het team vanaf 2026 op de grid te verwelkomen.”

“Vandaag markeert een transformatief moment”, voegde FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem eraan toe. “Ik ben trots dat ik deze organisatie mag leiden in deze volgende stap voor het Formule 1-kampioenschap. De uitbreiding naar een elfde team is een mijlpaal voor de sport. General Motors brengt een frisse energie, die aansluit bij de nieuwe reglementen die in 2026 een spannend nieuw tijdperk voor de sport inluiden. De aanwezigheid van een Cadillac Formule 1-team in de paddock zal zowel de deelnemers als de fans inspireren. Hun deelname onderstreept onze missie om de grenzen van de autosport te verleggen.”

Amerikaans Formule 1-team

Het is geen verrassende ontwikkeling dat er juist nu een elfde team naar de Formule 1 komt. De sport zat de afgelopen jaren sterk in de lift, met steeds meer internationale fans en een groeiend aantal Grands Prix. Mede dankzij de Netflix-serie Drive to Survive werd het kampioenschap ook in Amerika razend populair. Het was een kwestie van tijd voordat de Verenigde Staten een eigen team naar de Formule 1 zouden brengen. Uiteraard racet het team van Haas al sinds het debuut in 2016 onder de Amerikaanse vlag, al zijn ze qua techniek nog altijd sterk afhankelijk van het Italiaanse Ferrari.

Cadillac zal in de eerste twee jaar in de Formule 1 ook gebruikmaken van Ferrari-aandrijving. De Scuderia, die met het Sauber/Audi-project een belangrijke motorklant verliest, ging in december al met de Amerikanen in zee. De samenwerking duurt tot en met 2027. Daarna gaat Cadillac verder als fabrieksteam, met een eigen aandrijflijn vervaardigd door General Motors. In januari werd er al een nieuwe divisie, GM Performance Power Units LLC, in het leven geroepen.

