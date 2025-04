De Nederlandse coureur Maya Weug pakt haar tweede zege in de F1Academy op het Jeddah Corniche Circuit. De coureur, uitkomend voor het team MP Motorsport, won de race in de opstapklasse op de zondag in Jeddah, nadat ze bij de openingsrace een etmaal eerder nog als tweede eindigde.

Helemaal zonder slag of stoot ging de race op zondag niet voor Weug, die in de F1Academy-race grote concurrent Chloe Chambers tegenkwam. Tijdens het gevecht tussen de twee duwde Chambers Weug van de baan. De Amerikaanse kreeg er een vijf seconden-tijdstraf voor. Chambers reed vervolgens als eerste over de finishlijn, op de hielen gezeten door Weug, maar moest door de tijdstraf de zege afstaan aan de Nederlandse.

‘Gekke race’

“Ik voel me natuurlijk blij”, zegt een lachende Weug na de race. “Het was een gekke race. De eerste rondes waren cruciaal om in te halen, dus dat probeerde ik meteen. Ik had een goede start, en kon meteen Doriane (Pin, red) voorbijkomen. Tijdens de eerste rondes hadden we een goed tempo, maar het was nog steeds een gevecht.”

Weug, die wordt gesteund door Ferrari, kreeg in de laatste rondes nog met de gevolgen van het gevecht en het pushen in de openingsfase te maken. “Zodra de race wat meer in een ritme kwam, ging ik pushen. Maar dat betekende wel dat ik in de laatste rondes last kreeg van de achterbanden in deze hitte. We kunnen blij zijn, we hebben punten gepakt en een niet zo’n goede vrijdag gerevancheerd.” Doriane Pin maakte het podium in Jeddah compleet.

Maya Weug samen met tweede plaats Chloe Chambers en derde plaats Doriane Pin op het podium in Jeddah (Getty Images)

