Een symbolischere dag had de F1 Academy zich niet kunnen wensen. De nieuwe raceserie voor vrouwen trapt in Jeddah op Internationale Vrouwendag met de eerste race af. Met Maya Weug, in het rood van Ferrari. “Dit is toch iedereens droom?”

Ze wordt op woensdag, de traditionele mediadag in de Formule 1, van hot naar her geslingerd. Fotootje hier, gesprekje daar. Maya Weug (19) doet het allemaal met een glimlach, ze lijkt onvermoeibaar. De Nederlandse (‘mijn vader komt uit Zeeland, moeder uit Kortrijk’) is door Ferrari geselecteerd om de rode kleuren van de beroemde renstal bij het team van PREAM te vertegenwoordigen in de F1 Academy. De jongste vrouwenserie waarin alle F1-teams participeren, beleeft in Saoedi-Arabië zijn première.

Weug rijdt onder Nederlandse licentie, voelt zich ook Nederlands. Ze groeide op in Spanje, heeft een Nederlandse vader, Belgische moeder, spreekt vier talen vloeiend en woont vlakbij Ferrari’s fabriek in Maranello (Italië). “Thuis spreken we Nederlands, dat is de moedertaal”, zegt Weug in het rennerskwartier van Jeddah.

In welke taal ze droomt? Weug lacht. “Dat weet ik niet. Het hangt ervan af waarover ik droom, haha. Maar ik denk in het Nederlands.” Het was volgens haar, hoewel ze tevens een Belgisch paspoort bezit, een uitgemaakte zaak dat ze in de F1 Academy onder Nederlandse vlag zou rijden. “Ik heb onder een andere licentie gereden, maar altijd de Nederlandse vlag op mijn helm gehad. Ook omdat ik de kleuren mooi vind.”

Weug is al vanaf haar zevende verslingerd aan motorsport. Ze begon in Spanje in de karts, nadat haar vader er eentje voor haar en haar broer had gekocht. “Hij stopte er heel snel mee. Ik niet”, aldus Weug. “Toen was ik al de enige vrouw tussen jongens. Maar ik ben daar aan gewend, heb er nooit over nagedacht. Ik voel me tussen jongens niet anders dan anderen. Ik ben vrouw in een racewereld, zo zie ik het. Als ik de helm opzet vergeet ik waar ik vandaan kom en wie ik ben. Dan zie ik alleen de auto.”

Maya Weug tijdens de vrije training in Jeddah. “Dit geeft ons zoveel kansen.” FOTO Motorsportimage

Natuurlijk weet Weug hoe het met de vorige vrouwenserie, de W Series, is afgelopen. Ook met veel bombarie aangekondigd, ook in het bijprogramma van de Formule 1. Het was desondanks geen lang leven beschoren. Ze verwacht dat de F1 Academy wel een blijvertje wordt. “De Formule 1-teams zijn erbij betrokken. Dat scheelt denk ik wel. Die steun was er vroeger niet.” Of er een noodzaak is een apart vrouwenkampioenschap te organiseren? “Dit geeft ons zoveel kansen”, gelooft Weug. “Voor heel veel van ons was dit anders niet mogelijk geweest. Doel van het kampioenschap is ons hogerop te brengen.”

De F1 Academy is een buitenkansje voor haar zichzelf verder in de kijker te rijden. Enkele jaren geleden pikte Ferrari haar op in het talentenprogramma. Dat was al iets bijzonders. “Ik keek alle races, ben van kinds af aan fan van Ferrari. En de Ferrari is toch de auto die het meeste opvalt”, stelt ze. “Rijden voor Ferrari is toch iedereens droom?” Weug leeft haar eigen droom. In Maranello en de nabijheid van Charles Leclerc (‘mijn favoriete coureur’) en Carlos Sainz. “Af en toe doen we wat dingen samen, zoals fotoshoots. Als we elkaar tegenkomen groeten we. Verder zie ik ze niet veel. Die jongens hebben zo’n druk programma… Het is wel gaaf te zien hoe ze op de fabriek met hun engineers werken. Daar kun je van leren en het inspireert enorm. Er loopt in Maranello zoveel kennis rond.”