Ferrari heeft naar verluidt een megadeal getekend met een van Mercedes’ huidige sponsoren. Met een overeenkomst die de recordbrekende samenwerking tussen Red Bull en softwarebedrijf Oracle moet evenaren, gaat Ferrari in zee met HP. Het Amerikaanse techbedrijf HP (Hewlett Packard) is nu nog een sponsor van Mercedes, maar zou zich vanaf volgend jaar aan de scuderia willen binden.

LEES OOK: Ferrari komt met blauwe SF-24 naar Miami

Het lijkt erop dat ze op rooftocht zijn in Maranello. Ferrari kaapte voorafgaand aan het nieuwe seizoen zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton weg bij Mercedes, maar nu zou het team ook sponsor HP willen pikken. Volgens het Amerikaanse Sportbusiness komt er snel een deal tussen HPE (een zusterbedrijf van HP) en de scuderia. Tijdens het raceweekend in Miami moet er een officiële bekendmaking volgen. Naar verluidt gaat het om een deal van 90 tot 100 miljoen dollar per jaar.

LEES OOK: Tijdschema GP Miami: Zo laat beginnen de sessies

Een deal met een techgigant als HP moet Ferrari een voorsprong geven op de competitie. Het is bekend dat Red Bull veel profijt heeft van de samenwerking met softwarebedrijf Oracle – de moderne Formule 1 draait immers op data. Omdat races tegenwoordig ook in de computer gereden worden, is een samenwerking met HP een kostbaar voordeel. Mercedes zou de grote verliezer zijn in deze deal. HPE was vanaf 2018 een belangrijke sponsor van de Duitse renstal, maar het lijkt erop dat Ferrari hier tussenkomt.

LEES OOK: ‘Titelsponsordeal met Oracle levert Red Bull in vijf jaar 500 miljoen dollar op’

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel of is hieronder digitaal te bestellen (met gratis verzending!)