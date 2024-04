Ook in Maranello ontkomen ze er niet aan om af en toe een speciale livery de wereld in te slingeren. Toch maakt Ferrari het tijdens de GP van Miami wel heel bont. De normaliter vuurrode SF-24 zal worden voorzien van de nodige blauwe details, ter ere van Ferrari’s lange geschiedenis in de Amerikaanse motorsport.

LEES OOK: McLaren klopte rivaal Ferrari in China: ‘Nare verrassing’

Het Formule 1-team van Ferrari liet dinsdag weten dat er tijdens de GP van Miami met een deels blauwe livery wordt gereden. Een gewaagde keuze voor de scuderia, dat over het algemeen niet verder kijkt dan rood met een vleugje wit, geel of zwart. De Italianen laten weten dat het blauw vooral een verwijzing is naar de historie van het team. “De kleurstelling viert ons rijke verleden en is een favoriet bij onze fans”, aldus Ferrari.

Naar verluidt zal de SF-24 worden voorzien van de nodige accenten in azzurro la plata (een licht babyblauw) en azzuro dino (een effen, helderblauwe kleur). Clienti van Ferrari kunnen deze kleuren ook op hun straatauto’s laten spuiten. In 2023 had de scuderia een speciale livery tijdens de thuisrace in Italië en tijdens de GP van Las Vegas. Toen werd er vooral met geel en wit geëxperimenteerd.

De speciale Ferrari-liveries van 2023: de rood-gele SF-23 op Monza (links) en de rood-witte SF-23 in Las Vegas (rechts) (Motorsport Images)

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel of is hieronder digitaal te bestellen (met gratis verzending!)