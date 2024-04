Ferrari hoopte in aanloop naar de GP van China een tik uit te kunnen delen aan rivaal Red Bull – er werd gedacht dat het Shanghai International Circuit kansen bood voor de rode bolides. Echter, in de race werd duidelijk dat Ferrari moeite had met de temperatuur van de banden. Het was McLaren dat verraste op het Chinese asfalt door ‘een halve seconde sneller’ te rijden dan de scuderia.

Charles Leclerc reisde met goede moed naar de Grand Prix van China. Na sterke resultaten op Suzuka – een circuit dat minder geschikt zou zijn voor het team uit Maranello – waren de verwachtingen hoog voor het afgelopen raceweekend. Inmiddels weten we dat Ferrari is afgetroefd door de rivalen van McLaren. Lando Norris finishte nota bene op P2, terwijl Leclerc en diens teamgenoot Carlos Sainz het moesten doen met respectievelijk de vierde en de vijfde plaats. Een teleurgestelde Leclerc betwijfelt of er meer in had gezeten voor zijn team.

‘Halve seconde langzamer’

“Om eerlijk te zijn, is dit het beste resultaat dat we hadden kunnen halen”, zei hij achteraf tegen Sky Sports. “Helaas had McLaren gewoon een betere pace – op de mediums was Ferrari zo slecht nog niet, maar op de harde band was dit het voor ons.” Leclerc, die aanvankelijk had gehoopt met Red Bull te kunnen vechten, werd verrast door de snelheid van McLaren. “Het was ongelofelijk – we waren een halve seconde langzamer”, zei hij beteuterd.

“Lando was de grote verrassing”, vervolgde de Ferrari-coureur. “Oscar (Piastri, red.) had vloerschade geloof ik, anders was het nog moeilijk geweest om op P4 te eindigen. Het is een nare verrassing.” Piastri was in Shanghai goed voor de achtste plaats op de grid. Ferrari (151 punten) staat nog steeds comfortabel boven McLaren (96 punten) in het constructeurskampioenschap, maar Red Bull begint dankzij een vierde overwinning van Max Verstappen aardig uit te lopen (195 punten).

