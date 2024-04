Lando Norris rekende voorafgaand aan de Chinese Grand Prix op een snel vertrek naar huis en zeker niet op een podiumplaats, zo bekende hij. De Brit had er zelfs een vette weddenschap over afgesloten: volgens hem zou hij minimaal 35 seconden achter de Ferrari’s finishen. “Maar alles klopte vandaag.”

Niet verwacht, toch gekregen. McLaren was naar Sjanghai afgereisd met de verwachting dat het voor de podiumplaatsen geen rol van betekenis zou gaan spelen. Teveel langzame(re) bochten, niet het favoriete terrein van de MCL38. “Geen idee waarom, maar dit was bepaald niet de race die ik verwachtte”, aldus Norris, vrijdag in de natte sprintkwalificatie nog de snelste. “Maar ik voelde met op mijn gemak en kon de banden goed beheren.”

De strategie werkte daarnaast perfect, ook nadat de safety car de race twee keer had geneutraliseerd. Norris: “Ik was verrast door het gebrek aan racesnelheid van de Ferrari’s, onze eigen snelheid maar ook dat we ons zelfs konden meten met de Red Bull (van Pérez, red).” Vooral van de Italiaanse renstal had hij meer verwacht. “Ik heb een weddenschap afgesloten hoe ver we achter Ferrari zouden finishen. Ik dacht 35 seconden, maar had het helemaal mis. Ik ben zo blij dat ik het mis had… Uiteindelijk is het een mooie dag voor ons geworden met goede punten en een onverwacht podium. Het harde werk van het team betaalt zich uit.”