Er wordt in het persbericht uiteraard met geen woord over gerept, maar de deal met titelsponsor Oracle brengt bij Red Bull naar verluidt vijf jaar lang honderd miljoen dollar per jaar in het laatje. Zo is de deal dus een half miljard waard.

Dat bericht persbureau Associated Press, net als De Telegraaf. Dankzij de flinke duit die techbedrijf Oracle in het zakje doet, heeft Red Bull een groot deel van het jaarbudget bij elkaar. De in 2021 ingevoerde budget cap in de Formule 1 ligt in 2022 op 140 miljoen dollar. In 2023 zakt deze verder naar 135 miljoen.

Een kanttekening hierbij is wel dat het salaris van de coureurs, drie topmedewerkers, marketingkosten en nog een aantal andere posten hier buiten vallen. Alsnog, voor Red Bull is de omgerekend 437 miljoen euro over vijf jaar – 87 miljoen euro per seizoen – natuurlijk mooi meegenomen.

Naamswijziging

Met de enorme sponsordeal volgt ook een naamswijziging: het team gaat nu officieel als Oracle Red Bull Racing verder. Daarnaast staat Oracle groot op de sidepods en achterop de achtervleugel. Vorig jaar heette het team voluit nog Red Bull Racing Honda, maar Honda heeft zich in naam teruggetrokken.

Honda levert tot en met 2025 nog wel motoren aan Red Bull en zal tech support geven, maar doet dit niet meer met fabriekssteun. Toch is er nog een kleine Honda-link te zien op Red Bulls RB18: achterop de motorkap staat HRC, een verwijzing naar de Honda Racing Corporation.

