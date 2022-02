Dit is ‘m dan, de Red Bull RB18 waarmee Max Verstappen in 2022 zijn wereldtitel moet verdedigen. Red Bull presenteerde de RB18 woensdag online.

De RB18 die door Verstappen en teamgenoot Sergio Pérez bestuurd zal worden, is wederom een creatie van technisch directeur Adrian Newey. Het Britse ontwerpgenie tekende al twaalf keer eerder een auto die goed was voor minstens voor één wereldtitel (bij de coureurs of constructeurs). Daaronder natuurlijk ook de Red Bull RB16B waarmee Verstappen in 2021 wereldkampioen werd.

Weinig details

Zoals topman Helmut Marko aankondigde, toonde het team weinig details van de RB18, feitelijk een showmodel. Wel is duidelijk dat de bolide aan de blauwdruk van een 2022-auto voldoet, in navolging op de regelrevolutie. Red Bulls nieuwe wapen heeft ook een gekromde voorvleugel en futuristische achtervleugel, waar tussenin veel van de downforce (naar verwachting) van de vloer en diffuser komt.

Lees ook: Red Bull zal ‘geen details prijsgeven’ bij presentatie RB18, eerste update al in Bahrein

Of Red Bull met de RB18 bijvoorbeeld vasthoudt aan haar kenmerkende high rake-filosofie van de laatste jaren, met een veel grotere rijhoogte achter dan voor, zal tijdens de eerste wintertest blijken. Teams willen zich vooralsnog natuurlijk niet in de kaart laten kijken. Dit omdat er mogelijk nog slim ingespeeld kan worden op de nieuwe 2022-regels en teams hun rivalen niet wijzen willen maken.

(tekst loopt door onder de foto)

Shakedown op Silverstone?

De eerste wintertest begint overigens woensdag 23 februari in Barcelona. Verstappen en Pérez krijgen als het goed is daarvoor al kans de RB18 uit te proberen. Red Bull wil onder het mom van een filmdag nog voor de wintertest een shakedown houden, vermoedelijk op het Britse Silverstone. Tijdens zo’n filmdag mag maximaal honderd kilometer gereden worden. Elk team krijgt er hier twee van per jaar.

Bekende kleuren

Qua kleurstelling is er verder weinig verrassend aan de Red Bull RB18. De bolide is wederom voorzien van de traditionele huiskleuren van de energiedrankfabrikant. De grootste verandering ten opzichte van 2021 is dat de naam van Honda niet langer prominent op de auto staat. Dit naar aanleiding van Honda’s officiële Formule 1-exit, al werkt het achter de schermen nog met Red Bull samen.

Dat er nog een relatie met Honda is, is te zien aan het HRC (Honda Racing Corporation) achterop de motorkap. Wel in het oog springt de sponsoring van techbedrijf Oracle, dat gepromoveerd is naar titelsponsor van het team dat nu voluit Oracle Red Bull Racing heet. Het Oracle-logo is duidelijk zichtbaar op de sidepods en teamkleding.

Lees ook: ‘Titelsponsordeal met Oracle levert Red Bull in vijf jaar 500 miljoen dollar op’