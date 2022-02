De presentatie van de Red Bull RB18 volgende week woensdag zal zich voltrekken zonder dat het team ‘bijzondere details prijsgeeft’ over de nieuwe auto van Max Verstappen en Sergio Pérez, vertelt Helmut Marko. Daarnaast staat de eerste update al in de planning.

Dat maakt Marko duidelijk in gesprek met het Duitse Sport1. Dat Red Bull op 9 februari, de dag van de presentatie, niet te veel wil laten zien van de RB18, is niets nieuws. Het team belooft weliswaar dat het voor fans een ‘innovatieve’ presentatie wordt, maar waakt er zoals elk jaar voor zich in de kaart te laten kijken.

De afgelopen jaren – met de RB16 en RB16B – presenteerde het telkens weinigzeggende renders (computer gegenereerde beelden) van haar nieuwe auto’s. Vorig jaar hield het op Silverstone ook nog een shakedown met de RB16B, maar gaf geen foto’s prijs van deze eerste meters met die auto.

Lees ook: Red Bull speelt verstoppertje met nieuwe auto Verstappen: nog geen actiefoto’s van RB16B

“De presentatie is belangrijk voor onze fans en sponsoren, maar we zullen geen bijzondere details prijsgeven”, bevestigt Marko dan ook tegenover Sport1. Dat niet alleen, de auto zal volgens Marko ook pas ‘vlak voor het begin van de wintertest in Barcelona op 23 februari’ echt af zijn.

Latere deadline

Red Bull breekt daarmee met het plan van de afgelopen jaren om de auto telkens ruim op tijd af te hebben. Dit nadat het in eerdere seizoenen soms echt haasten was. Gezien de regelrevolutie voor 2022, met compleet nieuwe auto’s, wil Red Bull echter zoveel mogelijk van de ontwikkelingstijd gebruiken.

Het winterse werk aan de RB18 zit er met de test in Barcelona ook nog niet op. “We zullen de auto uiteraard doorontwikkelen en er komt nog voor de eerste race, op 20 maart in Bahrein, een update”, vertelt Marko. Dat teams al na de wintertest met een update komen voor de eerste race, is tegenwoordig overigens vaste prik bij de grote jongens.

Lees ook: Waarom Verstappen volgens Marko ‘een vliegende start kan maken in 2022’