Verstappen en Pérez maken kennis met de RB16B: ‘Er zit veel potentieel in’

Max Verstappen en zijn nieuwe teamgenoot Sergio Pérez hebben woensdag kennisgemaakt met Red Bulls nieuwe wapen, de RB16B. “De eerste keer de pits uit rijden, voelt altijd speciaal.”

Verstappen en Pérez reden samen honderd kilometer met de RB16B – meer is onder het mom van een zogenaamde filmdag niet toegestaan. Van een échte test kan dus niet gesproken worden, wel van een tegenwoordig traditionele shakedown, in Red Bulls geval gehouden op Silverstone.

Behalve de RB16B had Red Bull ook de RB15 uit 2019 van stal gehaald, en daar begon Verstappen zijn werkdag mee: “Gewoon om na de winterstop weer wat rondjes te doen. Daarna ben ik in de RB16B gesprongen.”

“Op een dag als vandaag, gaat het er dan vooral om op je gemak te raken met de auto en motor”, vertelt Verstappen. “Verder probeer je er natuurlijk voor te zorgen dat alles gladjes verloopt en je goed voor te bereiden voor de wintertest.”

“Het is altijd fijn om weer achter het stuur van een Formule 1-auto te zitten – en de eerste keer de pits uit rijden, voelt altijd speciaal”, besluit Verstappen, met teamgenoot Pérez die dat beaamt. Hij durft zelfs zijn eerste indruk van de RB16B al wel te delen: “Ik denk dat er veel potentieel in zit.”

“De omstandigheden waren weliswaar niet ideaal, maar ik het toch een goed gevoel gekregen voor de auto”, vervolgt de ervaren Mexicaan, die eerder deze week met de RB15 reed en na dat vergelijkend warenonderzoek constateert dat de RB16B ‘een stap vooruit is qua grip en topsnelheid’.

Opvallend: alle foto’s die Red Bull van de ‘testdag’ heeft gepubliceerd, zijn van de RB15. Van de RB16B ontbreekt elk spoor, nadat het bij de presentatie ook al weinig prijsgaf van de nieuwe auto. Zou Red Bull zo een goede vondst wat langer geheim willen houden?

And that’s a wrap! 👏 The Bulls are ready to #ChargeOn into 2021 🏁👊 #F1 pic.twitter.com/zq3s95HBmA

— Red Bull Racing (@redbullracing) February 24, 2021