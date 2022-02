Geen extra druk, geen andere aanpak, geen voorspellingen: titelverdediger Max Verstappen verheugt zich vooral op de eerste keer dat hij zijn nieuwe Red Bull RB18 de pitstraat uit mag sturen en hij een indruk krijgt van hoe zijn 2022-auto het doet.

“We weten namelijk niet helemaal wat we kunnen verwachten”, vertelt Verstappen tijdens de presentatie van de Red Bull RB18, verwijzend naar de nieuwe regels voor 2022. De auto’s zijn dit jaar compleet nieuw. “Dat is dus ook vooral waar we ons aan moeten aanpassen. Het zal even wennen zijn om gewend te raken aan de nieuwe auto. Het is immers niet zomaar een upgrade van de auto van vorig jaar”, zegt hij.

Verstappen is nooit van de voorspellingen en dat verandert ook niet nu hij kampioen is. Waar hij zich vooral op verheugt? “Om voor de eerste keer met de RB18 de pits uit te rijden, die eerste rondjes te doen en te voelen hoe de auto is.” Nuchter als hij is, verandert er met een titel op zak en het startnummer één op zijn auto en helm ook niets voor de Nederlander. “Ik voel ook geen extra druk voor dit jaar.”

“Ik ga ook gewoon doen wat ik altijd heb gedaan, want er is geen reden om iets anders te doen”, verklaart hij. De wereldkampioen van 2021 geeft verder te verstaan zich weer ‘volledig opgeladen te voelen’ na een goede winterstop. “Er is dus veel onbekend voor 2022, maar ik voel me persoonlijk goed en goed voorbereid, wat altijd belangrijk is.”

