Max Verstappen heeft niet het gevoel dat zijn eerste wereldtitel is overschaduwd door de controverse na de Grand Prix van Abu Dhabi. De Nederlander benadrukt dat hij pech heeft gehad en dat de titelstrijd al eerder beslist had moeten worden als hij het geluk meer aan zijn zijde had gehad.

Verstappen streed het hele seizoen met Lewis Hamilton en de twee gingen met een gelijke stand de laatste race in. Hamilton had lange tijd de leiding en leek op weg naar zijn achtste titel, totdat de crash van Nicholas Latifi een safetycar-fase veroorzaakte. Verstappen profiteerde daar optimaal van door een pitstop te maken, waar Hamilton besloot door te rijden. De race werd met één ronde hervat en Verstappen sloeg in bocht 5 toe en kon vervolgens naar zijn eerste titel rijden.

Toch blijft de gang van zaken in Abu Dhabi nog altijd nagalmen. Met name op sociale media is er nog altijd veel kritiek te vinden op wedstrijdleider Michael Masi en de Formule 1. De storm zal nog niet gaan liggen, aangezien de FIA met een gedetailleerde analyse komt. Deze maand presenteert het haar bevindingen aan de F1 Commission, op 18 maart volgt de presentatie van eventuele besluiten.

Verstappen maakt zich in ieder geval geen zorgen om de resultaten en uitkomsten van dat onderzoek. “Ze kunnen niks doen”, vertelt Verstappen aan The Guardian. Ook om de ontstane controverse maakt de Nederlander zich niet druk. “Totaal niet. Ik had een erg goed seizoen en ik geloof echt dat ik het verdiend heb. Ik heb ook de nodige pech gehad. Mensen zullen altijd de laatste race herinneren, maar als je naar het seizoen in zijn geheel kijkt, had het kampioenschap al eerder beslist moeten worden.”

Naast de controverse van die race speelde ook nog de radiostilte van Hamilton, die onlangs pas die stilte op sociale media na acht weken doorbrak. Hoewel Verstappen het zich niet kan voorstellen om op deze manier de titel te verliezen, zou hij het minder erg vinden als hij al zeven titels op zak had. “Het is voor mij heel moeilijk om mezelf in die situatie voor te stellen, omdat ik geen zevenvoudig wereldkampioen ben. Als ik al zevenvoudig wereldkampioen was, dan had het minder pijn gedaan dan wanneer het om mijn eerste ging. Als je dan aan de leiding gaat, de race controleert en het dan in de laatste ronde verliest, dat had pijnlijker geweest dan als je al zeven titels op zak hebt”, aldus Verstappen.

