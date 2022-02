‘Echt Nederlands’, zo typeert zijn Alexander Albon zijn ex-teamgenoot Max Verstappen. De wereldkampioen van 2021 is volgens Albon bovendien ‘veel normaler dan veel mensen zouden denken’.

“Hij is erg eerlijk, Max doet niet aan bullshit”, vertelt Albon aan FORMULE 1 Magazine, waarvan de nieuwste editie nu in de winkel ligt of hier te bestellen is. De Britse Thai reed in 2019 en 2020 anderhalf jaar naast Verstappen bij Red Bull en werkte vorig seizoen als testrijder van het team van de energiedrankfabrikant ook nauw met Verstappen samen.

Wat Albon gedurende die tijd wel heeft gemerkt, is dat Verstappen ‘heel direct’ is. “Je zou kunnen zeggen dat hij echt Nederlands is!”, lacht Albon, met dat stereotype over Nederlanders dat volgens hem in het geval van Verstappen dus wel opgaat.

Lees ook: Albon: ‘Verstappen praat geen uren over setups, hij laat het rijden voor zich spreken’

Het ontbreekt Verstappen – op een goede manier – ook niet aan zelfvertrouwen, zegt hij. “Hij is zelfverzekerd, maar zeker niet arrogant. Hij heeft gewoon vertrouwen in wat hij doet.” Albon kan naar eigen zeggen zowel op als naar het circuit ‘prima met Verstappen opschieten’, vertelt hij.

“Max houdt van gamen en ik game ook graag. We spelen dus ook soms samen”, zegt Albon. “Max is eigenlijk een heel gewone jongen. Zeker als je bedenkt hoe bekend hij is en wat hij al bereikt heeft. Max is veel normaler dan veel mensen zouden denken.”

Lees ook: Capito ziet Albon voorbeeld van Russell volgen: ‘Past perfect bij ons’

In FORMULE 1 Magazine nr. 02 lees je het hele interview met Albon. De coureur die Verstappen jarenlang van dichtbij heeft meegemaakt vertelt daarin over hoe Verstappen met het team werkt en waarom de Nederlander – ondanks dat hij zo moeilijk te verslaan is – een fijne teamgenoot is. FORMULE 1 Magazine nr. 02 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen!