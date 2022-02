Williams-teambaas en -CEO Jost Capito is in zijn nopjes met Alexander Albon als opvolger van George Russell en denkt dat Albon perfect bij het team past.

Russell heeft de afgelopen drie jaar indruk gemaakt bij Williams en daarmee promotie naar Mercedes verdiend. In haar zoektocht naar een opvolger kwam Williams daarbij bij Albon uit. De ex-Red Bull-coureur en voormalig testrijder van het team van de energiedrankfabrikant maakt zo in 2022 zijn comeback in de Formule 1.

“Dit is een geweldige tweede kans voor Alex”, wordt Capito geciteerd door Crash.net. “Ik denk ook dat hij perfect binnen het team past, gezien waar het team nu staat”, zegt hij over de Britse Thai. Capito twijfelt er ook niet aan dat Albon het goed gaat doen. “Daar ben ik zeker van.”

Hoewel Williams op papier geen nummer één had, was Russell in de praktijk wel de kopman van het team. Capito denkt dat ook Albon een leidende rol kan spelen, al wil hij hem niet tot kopman bombarderen. Albon en teamgenoot Nicholas Latifi krijgen ook gewoon gelijke kansen, benadrukt Capito. “Wij hebben geen nummer één en twee”, zegt hij.

“Nicky”, zoals hij Latifi noemt, “kan dus ook zeker zijn strepen verdienen.” Capito gaat er ook vanuit dat Latifi en Albon de kar samen zullen trekken en goed zullen samenwerken. “Ze waren in 2018 al teamgenoten in de Formule 2 en kennen en respecteren elkaar.”

