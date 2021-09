Alexander Albon is zijn goede vriend George Russell naar eigen zeggen ‘heel wat biertjes schuldig’, met Russell die zich hard heeft gemaakt bij Williams om Albon voor 2022 te strikken als zijn vervanger.

Russell vertrekt zelf eind dit jaar naar Mercedes, en hoewel de Brit zich ook lovend heeft uitgelaten over Nyck de Vries – naast Albon de belangrijkste kandidaat voor ‘zijn’ Williams-zitje – heeft hij Albon veel steun gegeven. “George heeft me zelfs zo goed gesteund, dat één van de bestuursleden van Williams zei dat ze zijn mening niet te serieus konden nemen omdat George me zoveel support gaf”, lacht Albon in gesprek met onder meer FORMULE 1 Magazine.

“Ik ben George dus heel wat biertjes schuldig”, erkent Albon. Of het nou om ijskoude Peroni’s, Singha’s of een lauw Brits biertje gaat, Albon zou er vanavond in Monza al wel een paar met Russell willen drinken. “Dan kunnen we onze transfers mooi vieren.” Met nog een race voor de boeg, zal het daar vermoedelijk niet van komen. Wat serieuzer vertelt Albon ook dat hij buiten de Formule 1 nog een plan B had, met Indycar voorop.

Lees ook: Alex Albon keert terug in F1: in 2022 naar Williams

“Je kan je niet alleen op de Formule 1 richten”, legt hij uit. “Komt het er daar niet van, dan sta je namelijk met lege handen.” Albon pakt zijn kans bij Williams nu gretig met beide handen aan. Hoewel hij bevestigt dat ook Alfa Romeo een optie was (‘het zijn allebei geweldige teams’) ziet hij veel perspectief bij Williams. “Dit is een team op de weg naar boven. Er wordt in geïnvesteerd en toen ik het team bezocht, leek iedereen heel positief en optimistisch.”

Red Bull-relatie

Wat het rondkomen van zijn deal betreft, spreekt Albon woorden van dank uit richting Red Bull. De energiedrankfabrikant bracht hem naar de Formule 1 en hij is, na een zwaar 2020 naast Max Verstappen, nog altijd aan Red Bull verbonden. Ondanks dat hij volgens Williams-teambaas Jost Capito ‘100% Williams-coureur’ zal zijn, blijft er een relatie bestaan tussen Albon en Red Bull.

Op de details daaromtrent, gaat Albon niet in, behalve te stellen dat zijn helm wel wat Red Bull-sponsorstickers zal hebben. Albons move naar Williams is wel enigszins pikant, want Red Bull-rivaal Mercedes is Williams’ motorleverancier. Mercedes-baas Toto Wolff wil daarom garanties dat Albon geen vertrouwelijke informatie doorspeelt naar Red Bull, dat met een eigen motorproject bezig is. Albon: “Daar wordt nog verder over gesproken.”

Lees ook: De Vries vindt silly season lastig te voorspellen: ‘Het is ook harde business’

Wat voor Albon vooropstaat, is dat hij blij is een comeback te maken. Hij heeft er achter de schermen hard aan gewerkt, zegt hij. Aanvankelijk leek een comeback wellicht een long shot. “Nadat duidelijk werd dat Valtteri Bottas van Mercedes naar Alfa Romeo zou gaan en George van Williams naar Mercedes, ging het echter snel”, zegt Albon, die het vertrouwen voelt bij Williams. “Ze maakten me duidelijk dat ze me erg graag wilden hebben.”

FORMULE 1 nr. 11/12 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen!