Alex Albon rijdt met ingang van volgend seizoen voor Williams. Dat heeft Red Bull zojuist bekendgemaakt. Albon, momenteel actief als simulatorcoureur en in de DTM, keert daarmee terug in de Formule 1 na een jaar op de reservebank.

Bij het team neemt Albon de plek in van landgenoot George Russell, hij vertrekt naar Mercedes. Nicholas Latifi zal bij Williams Albons teamgenoot, hij werd vandaag bevestigd voor 2022.

Albon is zelf uiteraard verguld met zijn terugkeer. “Ik heb er enorm veel zin in. Als je een jaar buiten de F1 bent, kun je er nooit zeker van zijn dat je terug zal keren. Ik ben Red Bull en Williams enorm dankbaar voor het geloof en vertrouwen in mij, voor hun hulp bij mijn teurgkeer op de grid.”

En de Brit van Thaise afkomst ziet perspectief bij Williams waar de lijn naar boven lijkt te zijn ingezet. “Het is mooi om te zien dat zij progressie hebben geboekt dit jaar. Ik kijk er naar uit om ze daarbij verder te helpen in 2022. Mijn focus voor nu ligt nog altijd bij Red Bull en het gevecht om het kampioenschap.”

Red Bull-baas Christian Horner is blij voor zijn pupil die hij eind vorig jaar nog uit de Red Bull haalde wegens tegenvallende prestaties. “We hebben Alex hoog zitten, met onze line-up voor 2022 gereed, was het belangrijk voor ons om hem te helpen bij het vinden van een zitje bij een ander team. Zo kan hij meer ervaring op doen en het is prachtig dat dit bij Williams mogelijk is.”

“Alex is van grote waarde geweest in zijn rol als testcoureur maar het is voor zijn carrière van groot belang dat hij niet nog een jaar buiten de F1 doorbrengt. We zijn blij voor hem, we zullen hem goed in de gaten blijven houden.” Met dat laatste doelt Horner ook op het feit dat de banden tussen Red Bull en Albon niet verbroken zullen worden, naar het schijnt een wens van Mercedes-baas Toto Wolff.