Red Bull zegt dat het naar een Formule 1-zitje voor reservecoureur Alexander Albon zoekt voor 2022. Mocht dat niet lukken, dan blijft de Britse Thai in ieder geval de ‘sleutelrol’ bij het team spelen zoals dit jaar, zegt teambaas Christian Horner.

Vrijdag kondigde Red Bull aan dat Sergio Pérez zijn contract bij het team met een jaar heeft verlengd. Zo blijft de ervaren Mexicaan in 2022 dus de teamgenoot van Max Verstappen. Daardoor ging er wel weer een deur dicht voor Alexander Albon, die nu vooral simulatorwerk verricht voor Red Bull en actief is in de DTM. Toch kijkt Red Bull wel nog mee met Albon voor een zitje in de Formule 1.

“Alex blijft nog altijd een belangrijk onderdeel van het team”, zegt Horner. “Hij heeft dit jaar een sleutelrol gespeeld en hij zal dat ook blijven doen. We kijken of er voor volgend jaar enkele opties in de Formule 1 zijn voor hem. In het geval dat hij geen racezitje krijgt, zal hij dezelfde rol bij ons spelen die hij dit jaar heeft gespeeld”, verzekert de Red Bull-teambaas.

Wat zijn de opties voor Albon?

Veel opties lijkt Red Bull echter niet te hebben om Albon weer in de Formule 1 te stallen. Bij AlphaTauri willen ze graag Pierre Gasly en Yuki Tsunoda houden, waardoor er dus geen plek is bij het zusterteam, waar Albon in 2019 – toen het nog Toro Rosso heette – voor reed. Een grote kans zullen ze ook niet hebben bij Alfa Romeo. Dat team heeft nog geen coureurs voor 2022 vastgelegd, maar vanwege de banden met Ferrari zullen zij er niet op gesteld zijn om een Red Bull-coureur een van de zitjes te gunnen. Dan blijft in principe alleen nog Williams over, mocht George Russell naar Mercedes verkassen. Nicholas Latifi lijkt in ieder geval nog door te kunnen gaan bij het Britse team, dus ook daar zijn de kansen gering.

Albon heeft zelf aangegeven dat hij een IndyCar-avontuur als een ‘Plan B’ wil overwegen. “Het is mijn hoofddoel om in de Formule 1 te rijden, maar je hebt nooit 100 procent zekerheid dat dat gebeurt. Je moet dus een plan B en plan C hebben en zien wat er nog meer beschikbaar is. Ik heb altijd interesse gehad in de IndyCar.”

