In de vrijdageditie van onze podcast Paddockpraat skypen we met de Ardennen, daar is verslaggever Eelco den Boer voor de Grand Prix van België. Hij vertelt over de dag van Max Verstappen, het enthousiasme in de paddock om het seizoen weer te hervatten, Silly Season en uiteraard het immer onberekenbare weer op het circuit Spa-Francorchamps.

