Met slechts tien Grands Prix achter zijn naam stond Kimi Antonelli afgelopen weekend voor het eerst op het Formule 1-podium. In Montréal bewees de jonge Italiaan dat hij niet alleen snel is, maar ook mentaal uit het juiste racehout gesneden. De vraag dringt zich op: is Antonelli de volgende superster van de Formule 1? “Hij zit nog niet op het niveau van Verstappen, maar hij heeft potentie”, zegt Jeroen Bleekemolen in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

Coureur en analist Jeroen Bleekemolen is onder de indruk van het Mercedes-talent. “Ik heb echt zitten genieten van hem, ook al vanaf zijn eerste race in Australië onder die moeilijke omstandigheden. Maar hij zit nog niet op het niveau van het debuut van Max Verstappen in de Formule 1. Dat was meteen al van ongekend niveau. Antonelli heeft nog wel wat bij te leren en is ook voorlopig nog langzamer dan Russell. Dat moet een keer gaan draaien, maar je ziet wel de potentie bij deze jongen.”

Verslaggever Gerard Bos ziet ook de potentie en prijst daarnaast vooral Antonelli’s volwassenheid. “Je hoeft geen expert te zijn om te zien dat Antonelli hard kan rijden, dat gelooft iedereen wel. Maar dat hij dat op deze leeftijd kan laten zien bij een topteam met de druk die daarbij komt kijken, dat is erg volwassen. Hij heeft zich niet zoals Russell eerst een jaartje bij Williams kunnen ontwikkelen.”

