Sergio Pérez blijft nog een jaar langer bij Red Bull, de aankondiging komt niet als een verassing na een niet onverdienstelijke eerste seizoenshelft. Tuurlijk, er waren wat opstartproblemen en zo nu en dan mindere resultaten maar de Mexicaan heeft zich uitstekend aangepast, oordeelt teambaas Christian Horner tevreden.

Red Bull en Pérez maakten de verlenging van hun samenwerking vanmiddag bekend in Spa. De tweede man achter Max Verstappen zorgt voor rust en weinig reden tot twijfel, in tegenstelling tot Pierre Gasly en Alex Albon in voorgaande jaren. “Checo staat hoog in aanzien binnen het team, zijn ervaring en racecraft is onbesproken en van grote waarde in het gevecht bij de constructeurs”, aldus Horner.

“We zijn onder de indruk van zijn integratie in het team en zijn prestaties in de eerste helft. Het laat zien wat hij met een auto kan.” De ervaring van Pérez komt ook in 2022 erg goed van pas gezien de nieuwe auto’s waarmee er geracet zal worden. “Daar zal hij een grote rol bij spelen, hij heeft meer dan 200 races gereden dus hij zal helpen om de RB18 te maximaliseren.”

Het nieuwe tijdperk is ook iets waar Pérez zelf erg naar uitkijkt. “Dat is een mooie kans voor mij, iedereen begint met een schone lei, ik wil alleen maar naar de top met Red Bull. Het duurt altijd even voordat je helemaal bent ingewerkt maar ik heb het erg naar mijn zin hier.”

