Sergio Pérez zal ook in 2022 de teamgenoot van Max Verstappen zijn bij Red Bull. De Mexicaan heeft zijn contract bij het team met een jaar verlengd.

Pérez kwam dit seizoen bij Red Bull terecht nadat Racing Point, nu Aston Martin, na zeven jaar afscheid nam van de ervaren coureur. Pérez had daar nog wel een contract dat tot en met 2022 liep, maar dat werd afgekocht zodat Sebastian Vettel bij Aston Martin zijn Formule 1-carrière kon vervolgen nadat Ferrari hem de deur wees.

Bij Red Bull werd destijds gezocht naar alternatieven voor junior Alexander Albon, die tegenvallend presteerde naast Verstappen. In plaats van in haar eigen rijderspool te kijken, besloten ze ook naar opties daarbuiten te zoeken. De oplossing kwam in de vorm van Pérez, die een eenjarig contract tekende, maar wel op een jaartje extra kon rekenen als hij een goede indruk zou achterlaten bij de leiding van het team.

Pérez doet het in zijn eerste seizoen niet verkeerd bij Red Bull. De Mexicaan had wel moeite om zich aan de auto aan te passen, die een ‘andere filosofie’ heeft ten opzichte van wat hij eerder had gereden. Hij staat momenteel vijfde in het kampioenschap met 104 punten achter zijn naam. Hij won dit seizoen al de Grand Prix van Azerbeidzjan en stond in Frankrijk ook op het podium. De afgelopen drie races, in Oostenrijk, Groot-Brittannië en Hongarije verliepen echter minder fijn voor Pérez, die toen slechts 8 punten pakte en twee uitvalbeurten kende.

Red Bull-teambaas Christian Horner zinspeelde onlangs al op een langer verblijf van Pérez bij Red Bull. “Ik denk dat Sergio precies heeft gebracht waar we op hoopten”, zei hij tegen Motorsport.com. “Sergio is een geweldige teamspeler en we zijn heel blij met de job die hij doet.” Volgens Horner was het ook de juiste keuze van het team om verder dan het eigen talentenprogramma te kijken. “Qua dynamiek in het team werkt het heel goed”, zei Horner over de samenwerking tussen de twee coureurs.

