Red Bull-topman Helmut Marko heeft de reputatie er geen doekjes om te winden als hij vindt dat een coureur een slechte kwalificatie of race achter de rug heeft, iets wat Sergio Pérez wel kan waarderen.

Bij de junioren in het Red Bull-opleidingsprogramma zijn de belletjes van Marko berucht, maar in de Formule 1 schroomt de Oostenrijker het niet zijn coureurs persoonlijk toe te spreken als hij het niet goed genoeg vindt. In gesprek met Autosport erkent Pérez dat Marko hem ‘toen het nodig was’ kenmerkend recht voor zijn raap heeft verteld hoe hij er tegenaan kijkt. “Wanneer ik een slechte race heb, vertelt hij me dat ook.”

“Marko zegt altijd gewoon precies wat hij ervan denkt”, vervolgt de 31-jarige Mexicaanse veteraan. Pérez verwelkomt de aanpak van Marko daarbij zelfs. “Voor iemand die zo ervaren is als ik ben en die de carrière heeft gehad die ik heb, denk ik ook dat dat goed is. Het is goed om iemand te hebben die je gewoon rechtdoorzee vertelt hoe hij het ziet en waar je staat.”

‘Red Bull is direct’

Volgens Pérez is niet alleen Marko vrij direct, maar is heel Red Bull dat. De tweevoudig racewinnaar stelt dat wel op prijs. “Ze zijn zowel naar mij toe als tegenover de media vrij transparant, wat goed is.” Marko en Red Bull-teambaas Christian Horner zijn naar buiten toe ook open geweest over de toekomst van Pérez bij Red Bull. De twee hebben er wat dat betreft namelijk op gezinspeeld dat Pérez in 2022 bij het team kan blijven, en dit spoedig wordt aangekondigd.

