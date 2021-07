Red Bull-topman Helmut Marko lijkt niet bepaald te spreken over het optreden van Sergio Pérez in race twee op de Red Bull Ring. De Mexicaan finishte met tien strafseconden achter zijn naam als zesde.

Zo verzamelde hij, zoals Marko fijntjes opmerkt tegenover onder meer FORMULE 1 Magazine, ‘meer strafseconden dan punten’. Wat dat laatste betreft bleef de teller voor Pérez afgelopen weekend immers op acht staan. En dat hadden er misschien wel tien meer moeten zijn voor Pérez, met een tweede plaats achter teamgenoot Max Verstappen, vertelt Marko aansluitend aan ServusTV. “Puur gekeken naar hoe snel we waren, hadden we een één-twee moeten halen.”

Pérez begon de race natuurlijk wél vanuit een kansrijke derde positie. In de beginfase kreeg hij het echter aan de stok met Lando Norris en viel terug naar de tiende plek toen hij in duel met de Brit weinig ruimte kreeg en in het grind kwam. Norris kreeg daar vijf tellen straf voor. Pérez deed zelf later echter tot twee keer toe hetzelfde bij Ferrari-coureur Charles Leclerc, vandaar zijn tijdstraf van twee keer vijf seconden. Marko vond die straffen overigens wel ‘vrij streng’.

Na de race liet Pérez zelf al optekenen dat hij ‘uiteraard niet heel happy’ was met hoe het ging. “Ik moet de incidenten met Charles nog terugkijken, maar het spijt me voor hem dat het zo’n impact op zijn race had. Zo wil ik namelijk zelf ook niet ten strijde trekken.” Pérez werd tijdens de race na de incidenten met Leclerc ook tot kalmte gemaand door zijn engineer.

